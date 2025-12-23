Wszystkie odcinki drugiego sezonu serialu "Kin" są już dostępne na kanale Viaplay Filmy i Seriale poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play. Pierwszy sezon także jest dostępny w całości.

O czym jest serial?

Serial "Kin" przenosi widzów do brutalnego świata przestępczości zorganizowanej i mafijnych porachunków, gdzie walka o władzę staje się codziennością. Po śmierci największego wroga – Eamona Cunninghama – zyski ze sprzedaży skradzionych mu narkotyków przyczyniają się do rozkwitu brudnego biznesu Kinsellich, pełnoprawnych członków dublińskiego podziemia. Wkrótce przyjdzie im się jednak zmierzyć z o wiele większym graczem – u którego ten miał ogromny dług, a jego spłacenie teraz im przypadnie w udziale. Turecki kartel upomni się nie tylko o pieniądze, ale także zażąda czegoś znacznie cenniejszego – głowy Michaela (Charlie Cox). Na domiar złego z więzienia właśnie wychodzi dawny przywódca klanu Bren Kinsella (Francis Magee), któremu nie podoba się to, jak jest prowadzony rodzinny interes. Żąda powrotu do dawnego porządku. Manipuluje poszczególnymi członkami rodziny, zastrasza współpracowników i działa na własną rękę, nie zważa przy tym na dotychczasowe układy. Czara goryczy przelewa się, gdy na jaw wychodzą jego mroczne tajemnice. Czy wewnętrzne konflikty staną się gwoździem do trumny dla narkotykowego klanu?

Kto występuje w serialu?

Produkcja "Kin" to opowieść o zbrodni, więzach krwi i lojalności. W drugim sezonie aż do ostatniej minuty nie zabraknie brutalnych intryg i gęstej akcji znanych z pierwszej części. W serialu zobaczymy plejadę międzynarodowych gwiazd, takich jak Charlie Cox ("Daredevil", "The Defenders"), Aidan Gillen ("Gra o tron", "Peaky Blinders"), Clare Dunne ("Herself", "Ostatni pojedynek"), Maria Doyle Kennedy ("Dynastia Tudorów", "Orphan Black"), Sam Keeley ("Grupa zadaniowa", "W samym sercu morza"), Francis Magee ("Gra o tron", "White Lines") czy Emmett J. Scanlan ("Peaky Blinders", "Upadek").

Kto stoi za serialem?

Scenariusz jest dziełem współpracy Ciarána Donnelly'ego ("Wikingowie", "Koło czasu") oraz Petera McKenny ("Upadek królestwa", "W 80 dni dookoła świata"). Za reżyserię odpowiadają Felix Thompson ("King Jack", "List do króla"), Kate Dolan ("Turysta"), Joe Lawlor oraz Christine Molloy.

"Kin" został dwukrotnie uznany za najlepszy dramat telewizyjny plebiscytu IFTA (Irish Film & Television Awards 2022 i 2024). Nagrody uzyskali również Clare Dunne (dwukrotnie jako najlepsza aktorka w dramacie telewizyjnym), Maria Doyle Kennedy (dwukrotnie uznana za najlepszą aktorkę drugoplanową w dramacie telewizyjnym), Peter McKenna (dwukrotnie za najlepszy scenariusz dramatu telewizyjnego), Sam Keeley (najlepszy aktor w dramacie telewizyjnym w 2022), Ciarán Hinds (najlepszy aktor drugoplanowy w dramacie telewizyjnym w 2022) oraz Kate Dolan (najlepszy reżyser dramatu telewizyjnego w 2024).

W serwisie Rotten Tomatoes pierwszy sezon serialu zebrał 100 proc. pozytywnych recenzji.