Marek Kondrat po 20 latach wrócił na plan filmowy

Marek Kondrat w 2007 roku postanowił zakończyć swoją aktorską karierę. Choć przez prawie 20 lat nie dał się namówić na żadną nową rolę, teraz zrobił wyjątek. Jakiś czas temu okazało się, że aktor zagra w nowej wersji "Lalki", którą reżyseruje Maciej Kawalski.

Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki. Kto jeszcze gra w "Lalce"?

Marek Kondrat wciela się w tej ekranizacji w postać Ignacego Rzeckiego. W powieści "Lalka" to bardzo ważna postać. Jest starym subiektem, który pracuje w sklepie Stanisława Wokulskiego a przy tym również jego największym przyjacielem. Oprócz Marka Kondrata w nowej wersji ekranizacji powieści Bolesława Prusa grają również m.in.:

Marcin Dorociński - Wokulski

Kamila Urzędowska - Łęcka

Maja Komorowska - Zasławska

Agata Kulesza - pani Meliton

Mateusz Damięcki - Starski

Dawid Ogrodnik - Mraczewski

Tak wygląda Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki

Marek Kondrat przyznał, że wrócił do pracy na planie, bo "Lalka" jest jego ulubioną powieścią. Nigdy w moim życiu aktorskim nie zdarzyło mi się znaleźć wśród jej bohaterów. (...) Rzecki jest postacią z "dwóch światów" – mijającego i obecnego. To bliska mi perspektywa, która daje mi poczucie dotkliwej aktualności tej powieści - wyjaśnił Kondrat.

Teraz twórcy nowej adaptacji "Lalki" pokazali pierwsze zdjęcia z planu z udziałem Marka Kondrata. Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki pozdrawia z planu "Lalki". Dzielimy się pierwszymi zdjęciami aktora w charakteryzacji- napisano pod fotografią zamieszczoną na Instagramie. Internauci nie pozostali obojętni wobec tego, co zobaczyli. Wielu z nich przyznało, że nie może się doczekać nie tylko samego filmu, co Marka Kondrata na ekranie.

"Wspaniale będzie znowu zobaczyć pana Marka na ekranie", "Jestem bardzo ciekawa tej roli!", "Mistrz i jego kolejne mistrzowskie wcielenie", "Dobra robota charakteryzatorów. Rzecki wygląda tak, jak powinien, dobrze się prezentuje" - pisali.