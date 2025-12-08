Nominacje do 83. Złotych Globów ogłoszono w mediach społecznościowych. Nazwiska twórców, którzy powalczą o nagrody, odczytali aktor, scenarzysta i producent Marlon Wayans oraz aktorka Skye P. Marshall. Głos zabrała także prezeska Złotych Globów Helen Hoehne.

Trzy najważniejsze filmy

W tym roku, zgodnie z przewidywaniami analityków branży, liczyć się będą przede wszystkim trzy tytuły. Faworytem wyścigu o statuetki został film Paula Thomasa Andersona "Jedna bitwa po drugiej". Zebrał on łącznie dziewięć nominacji w kategoriach: najlepsza komedia lub musical, scenariusz, reżyseria, aktorka w komedii lub musicalu (Chase Infiniti), aktor w komedii lub musicalu (Leonardo DiCaprio), aktorka drugoplanowa (Teyana Taylor), aktor drugoplanowy (Benicio del Toro i Sean Penn) oraz muzyka (Jonny Greenwood).

Na maksymalnie osiem statuetek – za najlepszy film dramatyczny, reżyserię, scenariusz (Eskil Vogt i Joachim Trier), film nieanglojęzyczny, a także dla najlepszej aktorki w dramacie (Renate Reinsve), aktorki drugoplanowej (Inga Ibsdotter Lilleaas i Elle Fanning) oraz aktora drugoplanowego (Stellan Skarsgard) – mogą liczyć twórcy "Wartości sentymentalnej" Joachima Triera.

Tuż za "Wartością sentymentalną" znaleźli się "Grzesznicy" Ryana Cooglera, docenieni siedmioma nominacjami – za najlepszy film dramatyczny, reżyserię, scenariusz, muzykę (Ludwig Goransson), piosenkę ("I Lied To You"), osiągnięcie kinowe i finansowe oraz dla aktora w dramacie (Michael B. Jordan).

Te filmy też nie są bez szans

Nie jest powiedziane jednak, że mniej faworyzowane tytuły nie sprawią niespodzianek. Sześć szans na Złote Globy ma "Hamnet" Chloe Zhao, widziany przez wielu w roli czarnego konia Złotych Globów 2026. Obraz o losach rodziny Williama Szekspira może zostać uhonorowany w kategoriach najlepszy film, reżyseria, aktorka w dramacie (Jessie Buckley), scenariusz (Chloe Zhao i Maggie O’Farrell), aktor drugoplanowy (Paul Mescal) i muzyka (Max Richter).

O Złoty Glob w kategorii najlepszy film dramatyczny – oprócz "Wartości sentymentalnej", "Hamneta" i "Grzeszników" – powalczą "Frankenstein" Guillermo del Toro, "Tajny agent" Klebera Mendoncy Filho oraz "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego. Statuetka dla najlepszej komedii lub musicalu – poza "Jedną bitwą po drugiej" – może przypaść "Nowej fali" lub "Blue Moon" Richarda Linklatera, "Bugonii" Yorgosa Lanthimosa, "Wielkiemu Marty'emu" Josha Safdiego albo "Bez wyjścia" Park Chan-wooka.

Jeśli "Wartość sentymentalna" nie zdobędzie statuetki w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, laureatem może zostać "To był zwykły przypadek" Panahiego, "Bez wyjścia" Chan-wooka, "Tajny agent" Klebera Mendoncy Filho, "Sirat" Olivera Laxe’a lub "Głos Hind Rajab" Kaouther Ben Hani.

Najlepsze aktorki i aktorzy

Grono nominowanych za role dramatyczne dopełniają Jennifer Lawrence ("Zgiń kochanie"), Julia Roberts ("Po polowaniu"), Tessa Thompson ("Hedda"), Joel Edgerton ("Sny o pociągach"), Oscar Isaac ("Frankenstein"), Dwayne Johnson ("Smashing Machine"), Wagner Moura ("Tajny agent"), Eva Victor ("Sorry, Baby") i Jeremy Allen White ("Springsteen: Ocal mnie od nicości").

Statuetki za role w komediach lub musicalach mogą powędrować do Rose Byrne ("Kopnęłabym cię, gdybym mogła"), Cynthii Erivo ("Wicked: Na dobre"), Kate Hudson ("Song Sung Blue"), Amandy Seyfried ("Testament Ann Lee"), Emmy Stone ("Bugonia"), Timothee Chalameta ("Wielki Marty"), George'a Clooneya ('Jay Kelly"), Ethana Hawke'a ("Blue Moon"), Lee Byung-Huna ("Bez wyjścia") lub Jessego Plemonsa ("Bugonia").

Gala Złotych Globów 2026

Złote Globy to jedne z najważniejszych wyróżnień w świecie filmu i telewizji. Statuetki, przyznawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, zostaną wręczone po raz 83. 11 stycznia 2026 r. Galę poprowadzi amerykańska aktorka i komiczka Nikki Glaser.