"Cary był wyjątkową osobą: był hojny, troskliwy i bezgranicznie poświęcony swojemu rzemiosłu" - napisała agentka Margie Weiner w mailu do mediów, dodając, że jego śmierć to "niepowetowana strata". Przekazała wyrazy współczucia rodzinie, przyjaciołom i bliskim aktora.

Ikoniczna rola w "Mortal Kombat"

Obok licznych występów w pomniejszych produkcjach fabularnych i serialach telewizyjnych, Tagawa ma w swoim portfolio także liczne role w docenionych przez krytyków produkcjach. W 1987 roku zagrał w filmie "Ostatni cesarz" Bernardo Bertolucciego, nagrodzonym dziewięcioma Oscarami.

Reklama

W kolejnych latach Tagawa zagrał m.in. w "Pearl Harbor", "Planecie małp" i "Licencji na zabijanie" o przygodach Jamesa Bonda. Jednak światową sławę zapewniła mu rola demonicznego Shang Tsunga w adaptacji kultowej gry "Mortal Kombat".

Twórca systemu walk Ninjah Sportz

Tagawa zajmował się także sztukami walk i stworzył system Ninjah Sportz. Jest to rodzaj reżimu treningowego, który wykorzystuje elementy mieszanych sztuk walk.