Wszystkie odcinki serialu "Sport vs Money with Simon Jordan" pojawiły się na kanale Viaplay Filmy i Seriale dziś, 4 grudnia. Kanał Viaplay Filmy i Seriale jest dostępny poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

Najmłodszy prezes w historii

Simon Jordan to przedsiębiorca i fan sportu, który w 2000 roku, gdy miał zaledwie 32 lata, kupił pogrążony w problemach finansowych klub Crystal Palace i stał się najmłodszym prezesem drużyny w historii Football League. Funkcję tę pełnił przez dekadę. Dziś chętnie komentuje bieżące wydarzenia sportowe, występuje m.in. w programie "White and Jordan" w talkSPORT oraz pisze felietony do "The Daily Mail". Doskonale zna się na sporcie i biznesie i choć niektórzy mówią, że tych dwóch obszarów nie można mieszać – on zdecydowanie się z tym nie zgadza. W serialu udowodnia, dlaczego tak jest.

Historia brytyjskiego futbolu

Pierwszy odcinek serialu dokumentalnego "Sport vs Money with Simon Jordan" przedstawia historię brytyjskiego futbolu – od kryzysu w latach 80., gdy zmagał się on z wszechobecnym chuligaństwem i złym zarządzaniem, aż po jego spektakularny rozwój. Jordan wraz z gośćmi pokazuje, jak zmiany w strukturach ligowych, prawach do transmisji i komercjalizacja doprowadziły do powstania dochodowych superklubów, na czele z Manchesterem United.

Za kulisami piłkarskiego biznesu

Drugi odcinek dotyczy funkcjonowania świata piłkarskiego biznesu – od kwestii finansów, przez decyzje właścicieli, aż po strategie biznesowe. Widzowie dowiedzą się, jak drużyny balansują między sportowymi ambicjami a koniecznością generowania zysków oraz jakie wyzwania stoją przed ich menedżerami i właścicielami.

Supergwiazdy futbolu

Trzecia część programu pokazuje, w jaki sposób zawodnicy stają się globalnymi markami i zdobywają popularność nie tylko na boisku, ale także poza nim. Menedżerowie i eksperci opowiadają o wpływie wizerunków sportowców na biznes na przykładzie supergwiazd, takich jak Lionel Messi, David Beckham czy Cristiano Ronaldo, i na czym opierają się ich milionowe kontrakty reklamowe.

Widmo kryzysu

Ostatni odcinek został poświęcony rozmowom o tym, jak różne siły w świecie futbolu próbują kształtować grę tak, aby odpowiadała ich własnym interesom. Czy Premier League nadal będzie się dynamicznie rozwijać, czy w końcu nadejdzie moment, w którym bańka pęknie i rynek piłkarski stanie przed poważnym kryzysem?

Wybitni eksperci

Londyn, Miami, Turyn, Nowy Jork. Jordan odwiedza najważniejsze miejsca na mapie Premier League, jak hotel Royal Lancaster, będący miejscem narodzin Premier League, i spotyka osoby, które napędzały i kształtowały znany nam dziś futbol. Gośćmi serialu są m.in. Arsène Wenger (FIFA), autor reformy Klubowych Mistrzostw Świata; Andrea Agnelli (były prezes Juventusu), jeden z twórców kontrowersyjnego projektu Superligi; a także David Gill (Manchester United), Daniel Levy (Tottenham Hotspur), Freddie Ljungberg (Arsenal i Seattle Sounders), Rick Parry (Premier League), Alan Sugar (Tottenham Hotspur) oraz przedstawiciele Interu Miami, MLS, NFL i wielu innych organizacji sportowych.