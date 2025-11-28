"Przyjaciółki" nadawano na antenie Polsatu od trzynastu lat. Serial zjednała sobie dużą grupę wiernych fanów. Pierwszy odcinek został wyemitowany 6 września 2012 roku i od razu spotkał się z uznaniem widowni.

314 wieczorów z "Przyjaciółkami"

Od tego momentu 314 czwartkowych wieczorów widzowie w Polsacie spędzali właśnie z „Przyjaciółkami". Serial to 13 lat, 26 sezonów i 314 odcinków oraz miliony widzów śledzących serial zarówno w telewizji, jak w internecie. W produkcję serialu „Przyjaciółki" od początku prac zaangażowani byli wyjątkowi autorzy i zespół producencki. Telewizja Polsat pragnie podziękować wszystkim twórcom, aktorkom, aktorkom i współpracownikom za pełne zaangażowanie oraz osobisty wkład w realizację serialu, który przez kilkanaście lat tworzył niezwykłą, kobiecą przestrzeń na antenie stacji.

Polsat dziękuje ekipie serialu

Szczególne wyrazy podziękowania Telewizja Polsat kieruje do tytułowych przyjaciółek – wspaniałych aktorek, które swoją osobowością i charyzmą zbudowały portrety postaci. Wcielały się w nie: Joanna Liszowska, Małgorzata Socha, Anita Sokołowska, Magdalena Stużyńska-Brauer i Agnieszka Sienkiewicz-Gauer. Doskonałe kreacje aktorskie mężów, partnerów i przyjaciół głównych bohaterek stworzyli: Bartłomiej Kasprzykowski, Adam Adamonis, Krzysztof Wieszczek, Paweł Deląg i Marcin Korcz, a także wielu innych aktorów i aktorek grających role drugoplanowe, ale jakże ważne dla fabuły serialu.

Telewizja Polsat pragnie złożyć szczególne podziękowania dla reżyserów: Grzegorza Kuczeriszki, Jacka Sołtysiaka, Sylwii Rosak, Moniki Jordan-Młodzianowskiej, scenarzystów: Beaty Pasek, Anety Głowskiej, Agnieszki Krakowiak-Kondrackiej i Magdaleny Strzałkowskiej oraz całej ekipy realizacyjnej i producenckiej na czele z producentem Michałem Kwiecińskim. To dzięki sumiennej pracy, oddaniu i entuzjazmowi wszystkich włączonych w projekt osób, „Przyjaciółki" przez kolejne lata pojawiały się na ekranach telewizorów i zaskarbiły sobie sympatię oglądających, odnotowując milionowe wyniki oglądalności.

Kiedy ostatni odcinek "Przyjaciółek"?

W czwartek 27 listopada o godz. 21.40 widzowie zobaczyli ostatni, 314. odcinek 26. odsłony serialu. Producenci zapowiadają jeszcze jeden odcinek "Przyjaciółek". Będzie to odcinek specjalny, który zakończy przygody głównych bohaterek.

Co zamiast "Przyjaciółek"?

O swoich planach dotyczących pozycji programowych, jakie będą nadawane w miejscu i czasie dotychczas nadawanego serialu, Telewizja Polsat poinformuje już w pierwszych miesiącach 2026 roku.