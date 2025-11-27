Thriller "Paraliż" ("Don't Move") jest dostępny zarówno w wypożyczalniach VOD, jak i na platformach streamingowych opłacanych abonamentem.

Gdzie oglądać film?

"Paraliż" jest dostępny dla abonentów Prime Video (10,99 zł), Cinemana (19,90 zł), CANAL+ online (29 zł) i Playera (89 zł) oraz dla klientów wypożyczalni Rakuten TV (9,99 zł) i Player (18 zł).

O czym jest film?

"Paraliż" zaczyna się od załamania nerwowego Iris, która postanawia odebrać sobie życie po stracie ukochanego syna. Osoba, która powstrzymuje ją przed samobójstwem, okazuje się jednak… porywaczem, który wstrzykuje jej substancję powoli zatrzymującą funkcje życiowe. Czy Iris zdąży uciec, zanim ciało kompletnie odmówi jej posłuszeństwa?

Film zyskał przychylność krytyków – 75 proc. recenzji w serwisie Rotten Tomatoes jest pozytywnych.

Kto występuje w filmie?

W roli głównej występuje Kelsey Asbille ("Fargo", "Yellowstone", "Wind River. Na przeklętej ziemi"), a partnerują jej Finn Wittrock ("American Horror Story", "Niezłomny", "Zawodnik: Historia prawdziwa Freddiego Steinmarka"), Moray Treadwell ("Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka", "Wiedźmin: Rodowód krwi", "EastEnders") i Daniel Francis ("Bridgertonowie", "Zostań przy mnie", "Mały topór").

Kto stoi za filmem?

Za kamerą filmu stanęli Brian Netto i Adam Schindler, a scenariusz napisali T.J. Cimfel ("Coś jest nie tak z dzieciakami") i David White ("Coś jest nie tak z dzieciakami", "Czarodziejski flet").