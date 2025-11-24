Serial "Kocham LA" zadebiutował 3 listopada na platformie HBO Max, a dziś, 24 listopada, pojawił się odcinek czwarty. Serial będzie się składał z ośmiu odcinków, które będą pojawiać się w serwisie co tydzień. Finał produkcji przewidziany jest na 22 grudnia.

O czym jest serial?

Serial HBO Original "Kocham LA" opowiada o losach ambitnej grupy przyjaciół, która stawia czoła życiowym wyzwaniom i miłosnym rozterkom w Los Angeles.

Reklama

Zdaniem krytyków "Kocham LA" to jedno z najbardziej świeżych i autentycznych spojrzeń na życie młodych dorosłych w wielkim mieście. Serial został uznany przez krytyków za kalifornijską wersję kultowego serialu Leny Dunham "Dziewczyny" oraz jest porównywany do takich hitów HBO, jak "Euforia" czy "Przyjaciele". Aż 84 proc. na portalu Rotten Tomatoes ocenia "Kocham LA" pozytywnie, a za największy atut powszechnie uznaje się rolę 30-letniej Rachel Sennott.

Kto występuje w serialu?

Reklama

W obsadzie znaleźli się Rachel Sennott (Maia), Jordan Firstman (Charlie), Josh Hutcherson (Dylan), Odessa A'zion (Tallulah) i True Whitaker (Alani). W rolach gościnnych występują Leighton Meester, Moses Ingram, Lauren Holt, Elijah Wood, Quenlin Blackwell, Josh Brener, Tim Baltz, Froy Gutierrez i Colin Woodell.

Kto stoi za serialem?

Serial "Kocham LA" został stworzony przez Rachel Sennott, która jest również producentką wykonawczą. Wśród producentów wykonawczych są także Emma Barrie, Aida Rodgers, Max Silvestri i Lorene Scafaria. Za kamerą stanęli z kolei Rachel Sennott, Lorene Scafaria, Bill Benz i Kevin Bray.