Drugi sezon hitu "Uznany za niewinnego", który długo utrzymywał się w ścisłej czołówkę najchętniej oglądanych seriali, pojawi się, śladem sezonu pierwszego, na platformie Apple TV+.

O czym będzie drugi sezon?

Drugi sezon inspirowany jest niewydaną jeszcze powieścią prawniczą Jo Murray "Dissection of a Murder", która ma się ukazać na rynku w 2026 roku – wtedy, gdy spodziewana jest też premiera nowej odsłony serialu. Co za tym idzie, szczegóły fabuły drugiego sezonu nie zostały jeszcze ujawnione.

Kto stoi za drugim sezonem?

Uznany za niewinnego" to produkcja Bad Robot Productions i David E. Kelley Productions, realizowana we współpracy z Warner Bros. Television. Kelley pełni rolę showrunnera drugiego sezonu wspólnie z Ericą Lipez ("My mieliśmy szczęście", "The Morning Show"). Abrams i Rachel Rusch Rich odpowiadają za produkcję wykonawczą w imieniu Bad Robot, a Kelley, Matthew Tinker i Lipez w ramach David E. Kelley Productions.

Rachel Brosnahan, oprócz roli głównej, będzie również producentką wykonawczą. Jake Gyllenhaal, który grał główną rolę w pierwszym sezonie, kontynuuje jako producent wykonawczy z ramienia swojej firmy Nine Stories. Scott Turow, autor książki "Uznany za niewinnego", na której oparto pierwszy sezon, jak i oryginalny film z 1990 roku z Harrisonem Fordem, jest współproducentem wykonawczym.

W obsadzie znalazł się także zdobywca Emmy Matthew Rhys ("Zawód: Amerykanin", "Perry Mason", "Czwarta władza"), który właśnie robi furorę w serialu kryminalnym "Bestia we mnie" u boku Claire Danes.

Wybitny thriller prawniczy

Od światowej premiery serial "Uznany za niewinnego" zyskał ogromne uznanie, a rola Gyllenhaala jako Rusty'ego Sabicha została określona jako "hipnotyzująca" i "znakomita". Produkcja została okrzyknięta "jednym z najlepszych thrillerów prawniczych ostatnich lat", "trzymającym w napięciu", "niezwykle wciągającym", "telewizją najwyższej jakości" oraz "popkulturowym hitem lata".