Thriller "Gniew ojca" ("Barron's Cove") jest dostępny dla abonentów CANAL+ online.

O czym jest film?

"Gniew ojca" to thriller, w którym traumy, wielka rozpacz po stracie dziecka i chęć zemsty przeplatają się w labiryncie pełnym emocji. Caleb porywa chłopca, którego obwinia o spowodowanie śmierci swojego syna. Ich śladem rusza wpływowy polityk, będący jednocześnie ojcem dziecka, który nie cofnie się przed niczym, by je odzyskać i doprowadzić Cabela przed oblicze sprawiedliwości.

Reklama

Krytyków w większości nie przekonał mroczny, nihilistyczny klimat filmu i nieuzasadnione zdaniem wielu sceny przemocy. Na portalu Rotten Tomatoes jedynie 58 proc. recenzji jest pozytywnych. Niewielu podziela zdanie Tima Cogshella z serwisu FilmWeek, który napisał: "To jest po prostu cholernie dobre i tak bardzo niepokojące".

Jednak widzowie już się z tą opinią zgadzają. Na Rotten Tomatoes film ocenia przychylnie aż 83 proc. użytkowników. "Świetny, mroczny, pełen zwrotów akcji, fantastycznie zagrany!" – emocjonują się widzowie.

Reklama

Kto występuje w filmie?

Główną rolę gra powszechnie chwalony za nią Garrett Hedlund ("Tron: Dziedzictwo", "Mudbound", "Czterej bracia"), a towarzyszą mu Christian Convery ("Frankenstein", "Małpa", "Kokainowy miś"), Brittany Snow ("Murdaugh: Śmierć w rodzinie", "Nocny agent", "Pitch Perfect"), Hamish Linklater ("Battleship: Bitwa o Ziemię", "Fantastyczna Czwórka", "Magia w blasku Księżyca"), Stephen Lang ("Avatar", "Nie oddychaj", "Czerwony smok"), Raúl Castillo ("Grupa zadaniowa", "My, zwierzęta", "Spojrzenia") oraz Tramell Tillman ("Rozdzielenie", "Mission: Impossible - The Final Reckoning", "Ojciec chrzestny Harlemu").

Kto stoi za filmem?

"Gniew ojca" wyreżyserował według własnego scenariusza Evan Ari Kelman, dla którego jest to pełnometrażowy debiut, co czyni z twórcy obiecujący talent – tu akurat widzowie i krytycy są zgodni.