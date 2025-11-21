Horror "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" można było oglądać w kinach od 5 września, już półtora miesiąca później film pojawił się w wypożyczalniach VOD, gdzie od razu został numerem jeden globalnego streamingu, zaś dziś, 21 listopada, zaledwie dwa i pół miesiąca po premierze kinowej, pojawił się na platformie HBO Max.

Gdzie wypożyczyć?

Horror "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" wciąż jest też dostępny w wypożyczalniach VOD takich jak MEGOGO (44,99 zł), Premiery CANAL+, Prime Video i Rakuten TV (po 49,99 zł).

"Przeraża i wzrusza"

Pierwsze recenzje czwartej "Obecności", a dziewiątej części cyklu, w skład którego wchodzą również serie "Annabelle", "Zakonnica" oraz film "Topielisko. Klątwa La Llorony", napawały optymizmem.

"Bardzo przerażające, ale i wzruszające! To jedna z najlepszych części serii, pokazująca, co wyróżnia ten cykl i dlaczego przetrwał tak długo. Wilson i Farmiga ponownie stanowią serce tej historii, a Chaves naprawdę się rozwinął jako reżyser" – pisała Grace Randolph z portalu Beyond the Trailer.

"Film trzyma w napięciu i niepokoi dokładnie tak, jak sobie życzysz, ale jest też ciepły i inspirujący" – zgadzał się Matt Zoller Seitz ze strony RogerEbert.com.

"Cudowne pożegnanie pary bohaterów, którzy ugruntowali swoją pozycję jako ikony gatunku" – spostrzegał Eric Eisenberg z CinemaBlend.

Ostatecznie entuzjazm krytyków nieco osłabł (59 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes), ale widzom film bardzo się spodobał (78 proc. przychylnych opinii). Dowodem również to, ile pieniędzy zostawili w kinowych kasach na całym świecie – mianowicie aż 500 milionów dolarów, co przekłada się na grubo ponad 2,5 miliarda zysku całej franczyzy.

Kto występuje w filmie?

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" to następny rozdział kultowego uniwersum kinowego "Obecność", opartego na prawdziwych wydarzeniach. W najnowszej części popularnego cyklu Vera Farmiga ("W chmurach", "Infiltracja", "Sierota") i Patrick Wilson ("Upiór w operze", "Pułapka", "Naznaczony") jeszcze raz spotykają się, żeby po raz ostatni wcielić się w role słynnych, autentycznych badaczy zjawisk paranormalnych – Lorraine i Eda Warrenów.

U boku Farmigi i Wilsona występują Mia Tomlinson ("Bestia musi umrzeć", "Zaginione królestwo piratów") i Ben Hardy ("Serce w chmurach", "Bohemian Rhapsody", "X-Men: Apocalypse"). Wcielają się, odpowiednio, w córkę Eda i Lorraine – Judy Warren – oraz w jej chłopaka, Tony'ego Sperę.

Oprócz nich w filmie grają Steve Coulter ("Oppenheimer", "Atlanta", "Mecenas She-Hulk"), powracający w roli ojca Gordona, Rebecca Calder ("Jeden gniewny człowiek", "Kandahar", "Bez pamięci"), Elliot Cowan ("Aleksander", "W świecie Jane Austen", "Złoty kompas"), Kíla Lord Cassidy ("Osobliwość", "Zabójcza portierka"), Beau Gadsdon ("Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie", "Dziewczyna w sieci pająka", "The Crown"), John Brotherton ("Pełniejsza chata", "Szybcy i wściekli 7", "Martwi detektywi") i Shannon Kook ("Mroczny zakątek", "Degrassi: Nowe pokolenie", "The 100").

Kto stoi za filmem?

Horror "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" wyreżyserował weteran tej franczyzy, Michael Chaves ("Topielisko. Klątwa La Llorony", "Obecność 3: Na rozkaz diabła", "Zakonnica II"), a producentami są jej twórcy, James Wan ("Piła", "Naznaczony", "Wcielenie") i Peter Safran ("Superman", "Małpa", "Straszny film").

Chaves wyreżyserował film na podstawie scenariusza Iana Goldberga, Richarda Nainga i Davida Leslie Johnsona-McGoldricka. Autorami pomysłu są David Leslie Johnson-McGoldrick i James Wan. W filmie wykorzystano postaci stworzone przez Chada Hayesa i Careya W. Hayesa. Producentami wykonawczymi są Michael Clear, Judson Scott, Natalia Safran, John Rickard, Hans Ritter i David Leslie Johnson-McGoldrick.

W zespole twórców znaleźli się autor zdjęć Eli Born ("Towarzysz", "Boogeyman", "Hellraiser"), scenograf John Frankish ("Władcy przestworzy", "W nieskończoność", "Mumia"), montażyści Elliot Greenberg ("Kronika", "Fantastyczna Czwórka", "Pełzająca śmierć") i Gregory Plotkin ("Uciekaj!", "Ciche miejsce: Dzień pierwszy", "Park grozy"), kierownik ds. efektów wizualnych Scott Edelstein ("Spider-Man: Bez drogi do domu", "Avengers: Koniec gry", "Deadpool"), producent efektów wizualnych Eric Bruneau ("Raport mniejszości", "Żołnierze kosmosu", "Pojutrze") i projektant kostiumów Graham Churchyard ("Deadpool i Wolverine", "Piąty element", "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie"). Reżyserkami castingu są Rose Wicksteed ("Geniusz", "Wielka", "Homeland") i Sophie Kingston-Smith ("Zakonnica", "Jack Ryan", "Inwazja"). Kierownictwo muzyczne sprawuje Ian Broucek ("The Last of Us", "Jestem Bogiem", "Niebo o północy"), a muzykę skomponował Benjamin Wallfisch ("Obcy: Romulus", "Trzynastu", "Blade Runner 2049").