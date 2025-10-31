Premiera sześcioodcinkowego serialu kryminalnego "Zabójcze arcydzieła" ("Art Detectives") będzie miała miejsce w BBC First w piątek, 31 października o godz. 21:00. Kolejne premiery odcinków będą emitowane w co piątek o godz. 21:00, a powtórki w poniedziałki o godz. 22:00. Każdy odcinek trafi również do serwisu BBC Player godzinę po rozpoczęciu emisji w BBC First.

Zbrodnie w świecie sztuki

W serialu kryminalnym "Zabójcze arcydzieła" w główną rolę detektywa wciela się Stephen Moyer, znany z serialu "Czysta krew". Moyer występuje w roli detektywa, a jednocześnie amatora sztuki Micka Palmera, który w duecie z policjantką Shazią Malik (Nina Singh, "The Lazarus Project", "Niezwykła wędrówka Harolda Fry") rozpracowuje sprawy kryminalne. Oboje działają w najmniejszej jednostce londyńskiej policji zajmującej się ściganiem morderstw, fałszerstw i kradzieży w świecie sztuki. W trakcie dochodzenia w sprawie podejrzanej śmierci historyka sztuki śledczy znajdują zniszczony obraz, sfałszowane nagrania z kamer i wpadają na trop mrocznej tajemnicy rodzinnej. Przyglądają się także zbrodniom powiązanym z odkryciem skarbu Wikingów sprzed tysiąca lat, sfałszowanym obrazem Vermeera, kolekcją win oraz zaginioną chińską wazą.

Reklama

Zabójczo dobre seriale

Reklama

Serial "Zabójcze arcydzieła" będzie prezentowany w ramach codziennego kryminalnego pasma nadawanego w BBC First o godz. 21:00. Aktualnie w tym paśmie emitowane są seriale "My Life is Murder" (poniedziałki, wtorki), "Blackshore" (środy), "Pomost" (czwartki), "Bergerac" (soboty) oraz "Ludwig" (niedziele).