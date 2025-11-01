Wiadomo już, że najnowszy "Straszny film" pojawi się w amerykańskich kinach 12 czerwca 2026 roku, a tymczasem od dziś, 1 listopada, do poniedziałku, 3 listopada, kanał FX Comedy wyemituje pierwsze trzy filmy kultowej serii!

"Straszne filmy" w telewizji

"Straszny film" (2000) – 1 listopada, sobota , godz. 22:00 – W szkole ginie uczennica, a podejrzenia padają na tajemniczą postać w białej masce i czarnej szacie, która krąży po korytarzach z nożem. Shorty, Ray, Buffy i ich znajomi odkrywają, że zbrodnia może mieć związek z tragicznym wypadkiem sprzed roku. Film to błyskotliwy pastisz horrorów i thrillerów.

Oficjalna zapowiedź nowej części

Pogłoski o powrocie do serii oficjalnie potwierdził przed rokiem, w październiku 2024 roku na platformie X jeden z braci ze słynnego klanu komików, Marlon Wayans.

"WRÓCILIŚMY!!! Po prawie 20 latach bracia Wayansowie w końcu dadzą fanom to, o co ci prosili… Powrót do serii STRASZNY FILM! Nie możemy się doczekać, aby znów dobrze się bawić na dużym ekranie" - napisał Marlon Wayans.

Dorobek braci Wayansów

Pisząc o "prawie 20 latach" Marlon Wayans miał na myśli ostatni wspólny film braci – komedię "Mały" z 2006 roku w reżyserii Keenena Ivory'ego Wayansa i z udziałem Shawna Wayansa.

Od ostatniego "Strasznego filmu" stworzonego przez komediowy klan minęły bowiem już 24 lata. Mowa o "Strasznym filmie 2", po którym bracia w wyniku konfliktu z producentami zostali odsunięci od serii i zastąpieni innym słynnym twórcą parodii - Davidem Zuckerem.

Od tamtej pory Wayansowie nakręcili wspólnie jedynie komedie "Agenci bardzo specjalni" oraz właśnie "Małego". Sam Marlon nie stronił od parodii, występując m.in. w dwóch częściach "Domu bardzo nawiedzonego" oraz "Pięćdziesięciu twarzach Blacka". Żaden z tych filmów nie zyskał jednak statusu pierwszego "Strasznego filmu" czy "Chłopaczków z sąsiedztwa" z lat 90.

Fenomen "Strasznego filmu"

Na "Straszny film" z 2000 roku też z początku nikt nie stawiał. Co więcej, film pomyślany głównie jako parodia filmu, który sam był satyrą na slashery – "Krzyku" Wesa Cravena – wydawała się wielu poronionym pomysłem. Mimo to komedia kosztująca 19 milionów dolarów pobiła rekordy kasowe, przynosząc na całym świecie wpływy z kin w wysokości 278 milionów dolarów.

W tej sytuacji sequel był już tylko kwestią czasu. Już rok później na ekrany trafił "Straszny film 2". Film miał już znacznie większy budżet – 45 milionów dolarów – i zarobił także mniej, bo nieco ponad 141 milionów dolarów. Być może to zaważyło na nieporozumieniach między Wayansami a wytwórnią, w wyniku czego bracia zostali odsunięci od serii.

Nie zaważyło to bynajmniej na popularności cyklu. "Straszny film 3" okazał się przebojem kasowym, ustępując wpływami jedynie oryginalnemu filmowi.

W sumie jak dotąd powstało pięć "Strasznych filmów", na które wydano w sumie 177 miliony dolarów, a które przyniosły dochody rzędu 896,5 miliona dolarów.

"Straszny film 6"

Jak na razie nie wiadomo, czy "Straszny film 6" będzie kontynuował wątki z pierwszych czterech filmów, czy może będzie rebootem serii. Dlaczego czterech? Otóż dlatego, że "Straszny film 5" ze wcześniejszymi odsłonami łączył jedynie tytuł i zamysł parodiowania popularnych horrorów. W filmie nie wystąpiły Anna Faris jako Cindy Campbell ani Regina Hall jako Brenda Meeks, które pojawiały się we wszystkich poprzednich częściach. Fani serii bardzo liczyli na powrót obu aktorek – i niedawno się to potwierdziło!