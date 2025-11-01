Serial "Nord Nord Mord" zadebiutuje dziś, 1 listopada o godz. 20:00 na antenie Romance TV.

O czym jest serial?

Sylt to idylliczna wyspa na Morzu Północnym, która wydaje się stworzona dla turystów. Jednak to malownicze miejsce jest areną serii pozornie niewytłumaczalnych morderstw. Ich wyjaśnienie jest zadaniem komisarza Thea Clüvera z wydziału zabójstw, którego wspierają pewna siebie Ina oraz profiler kryminalny Hinnerk, który jest zauroczony swoją nową koleżanką. Z jakimi sprawami przyjdzie im się mierzyć?

Reklama

Kto występuje w serialu?

Seria "Nord Nord Mord" z pewnością przypadnie do gustu wielbicielom kryminalnych zagadek. W rolach głównych występują Robert Atzorn, Oliver Wnuk oraz Julia Brendler.

Poszczególne odcinki to w zasadzie pojedyncze filmy kryminalne, bowiem każdy trwa około półtorej godziny. W Niemczech serial wciąż cieszy się dużą popularnością, mimo że jest emitowany od 2011 roku!

Harmonogram odcinków

Reklama

"Nord Nord Mord", premiera tv, 1 listopada, godz. 20:00

Przepiękne morskie krajobrazy i zdrowe powietrze sprawiają, że Sylt jest urlopowym rajem. Ta idylliczna wyspa sprawia wrażenie, że wszystko jest jeszcze w porządku. Ale pozory mylą… Śledztwa są równie ciche i tajemnicze, jak morderstwa. W morzu zostaje znalezione ciało kobiety. Nic o niej nie wiadomo. Została związana i wrzucona do wody, kiedy jeszcze żyła.

"Nord Nord Mord – Tajemnica Clüvera", premiera tv, 15 listopada, godz. 20:00

Na plaży zostaje znaleziona… ludzka ręka. Przypuszcza się, że została ona odcięta od ciała ofiary przez śrubę okrętową. Theo Clüver i jego zespół rozpoczynają dochodzenie.

"Nord Nord Mord – Clüver i obca kobieta", premiera tv, 22 listopada, godz. 20:00

Policjant Sven Lund znajduje na plaży martwego Nobu, szefa kuchni gwiazdkowej restauracji "Josefs". Istnieje podejrzenie, że Nobu został zamordowany. Następnego dnia policja stwierdza, że fotele sportowego samochodu Bibi, żony Josefa, są zabrudzone krwią.

"Nord Nord Mord – Clüver i szalona noc", premiera tv, 29 listopada, godz. 20:00

Nagie zwłoki Ronny'ego Klöckera, właściciela klubów, znajduje jego sprzątaczka. Wokół rozrzucone są erotyczne gadżety. Poprzedniego wieczora Ronny'ego odwiedziły cztery kobiety, które jednak niczego nie pamiętają.