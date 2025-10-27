Dla Johnny'ego Deppa, gwiazdora m.in. serii "Piraci z Karaibów", to powrót do wielkich, hollywoodzkich produkcji. Aktorowi bardzo zaszkodził głośny rozwód z Amber Heard, podczas którego byli już małżonkowie obrzucali się oskarżeniami, a Heard twierdziła, że Depp się nad nią znęcał. Mówi się też, że trwają rozmowy z Disneyem na temat powrotu Deppa do roli kapitana Jacka Sparrowa i serii "Piraci z Karaibów".

Depp jako Ebenezer Scrooge

Za kamerą stanie spec od kina grozy Ti West znany najlepiej z trylogii "X", "Pearl" i "MaXXXine". Johnny Depp ma zagrać Ebenezera Scrooge'a. To główny bohater "Opowieści wigilijnej", skąpiec i okrutnik. W noc wigilijna musi stawić czoła trzem duchom świąt Bożego Narodzenia. Każdy z nich pokazuje bohaterowi pewne wydarzenia z jego życia. Duchy przypominają mu, jakim człowiekiem był dawniej, jak wygląda współczesny świat, a także co się stanie, gdy nie stanie się lepszy.

Kiedy zobaczymy "Opowieść wigilijną" z Johnnym Deppem?

Już zapowiedziano datę premiery nowej, filmowej wersji "Opowieści wigilijnej" - to 13 listopada 2026 r. Co ciekawe, powstaje równolegle inna adaptacja "Opowieści wigilijnej" - gra w niej Willem Dafoe, a reżyseruje - Robert Eggers, reżyser znany z mrocznych i klimatycznych produkcji, takich jak "The Lighthouse" (2019), "Wiking" (2022) i "Nosferatu" (2024).

Role Johnny'ego Deppa

Do najbardziej znanych tytułów w bogatej filmografii Johnny'ego Deppa należą m.in. seria "Piraci z Karaibów", "Edward Nożycoręki", "Alicja w krainie czarów", "Charlie i Fabryka Czekolady", "Donnie Brasco", "Blow" oraz "Co gryzie Gilberta Grape'a".