Serial "Kocham LA" zadebiutuje już 3 listopada na platformie HBO Max i na kanale HBO. Serial będzie się składał z ośmiu odcinków, które będą pojawiać się w serwisie co tydzień. Finał produkcji przewidziany jest na 22 grudnia.

O czym jest serial?

Serial HBO Original "Kocham LA" opowiada o losach ambitnej grupy przyjaciół, która stawia czoła życiowym wyzwaniom i miłosnym rozterkom w Los Angeles.

Kto występuje w serialu?

W obsadzie znaleźli się Rachel Sennott (Maia), Jordan Firstman (Charlie), Josh Hutcherson (Dylan), Odessa A’zion (Tallulah) i True Whitaker (Alani). W rolach gościnnych występują Leighton Meester, Moses Ingram, Lauren Holt, Elijah Wood, Quenlin Blackwell, Josh Brener, Tim Baltz, Froy Gutierrez i Colin Woodell.

Kto stoi za serialem?

Serial "Kocham LA" został stworzony przez Rachel Sennott, która jest również producentką wykonawczą. Wśród producentów wykonawczych są także Emma Barrie, Aida Rodgers, Max Silvestri i Lorene Scafaria. Za kamerą stanęli z kolei Rachel Sennott, Lorene Scafaria, Bill Benz i Kevin Bray.