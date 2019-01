"Underdog" od piątku jest na ekranach polskich kin. Film przyciąga widzów, zbiera też całkiem dobre opinie krytyków, którzy widzą w nim sprawnie zrobione kino gatunkowe. Główne role męskie w obrazie Macieja Kawulskiego grają Eryk Lubos i Mamed Chalidow, partnerują im Aleksandra Popławska oraz Emma Giegżno.

W jednej z ważnych dla fabuły ról pojawia się Michał Mikołajczak, znany m.in. z "Miasta 44", a widzom telewizyjnych seriali z "Prawa Agaty" oraz "Na Wspólnej". Aktora zapytaliśmy między innymi o to, jak odnalazł się w świecie sportów walki. - Do momentu, w którym sam nie wziąłem udziału w tym projekcie, nie byłem wielkim fanem MMA - zdradza Michał Mikołajczak. Co sprawiło, że się przekonał - zobaczcie materiał wideo.