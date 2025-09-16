Oficjalny zwiastun drugiego sezonu "1670"

Premiera pierwszego sezonu polskiej komedii satyrycznej "1670" odbyła się w grudniu 2023 r. Serial natychmiast zyskał ogromną popularność, a Polacy śmiali się przy nim do łez. Po mistrzowsku nawiązuje do polskiej historii, ale i czasów współczesnych. Serialowe poczucie humoru jest absurdalne i momentami bardzo odważne. Obnaża polską mentalność, a także zakorzenione w naszej kulturze stereotypy. Na uwagę zasługuje również gra aktorska z Bartłomiejem Topą na czele, odtwórcą głównej roli Jana Pawła Adamczewskiego - właściciela Adamczychy. Warto wymienić jeszcze chociażby Katarzynę Herman (Zofia Adamczewska - żona Jana Pawła), Michała Sikorskiego (Jakub Adamczewski - ksiądz, syn Jana Pawła) czy Dobromira Dymeckiego (Bogdan).

Oto oficjalny zwiastun nowego sezonu "1670":

Drugi sezon "1670" - odcinki

W drugim sezonie "1670" będzie 8 odcinków:

Al-Inkluziw Pogrzeb Gierka Palant Gusła Noc Kupały Kraków Dożynki

Przypomnienie pierwszego sezonu "1670"

Dla tych, którzy obejrzeli pierwszy sezon serialu "1670", ale potrzebują przypomnienia, polecamy obejrzeć krótki filmik na Youtube "Płaczka Stasia przypomina 1. sezon":

Pierwszy sezon "1670" składał się z 8 odcinków (Sejmik, Folwark, Wiosna, Marsz równości, Dżuma, Pojedynek, Polowanie, Wesele).