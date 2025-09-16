Oficjalny zwiastun drugiego sezonu "1670"
Premiera pierwszego sezonu polskiej komedii satyrycznej "1670" odbyła się w grudniu 2023 r. Serial natychmiast zyskał ogromną popularność, a Polacy śmiali się przy nim do łez. Po mistrzowsku nawiązuje do polskiej historii, ale i czasów współczesnych. Serialowe poczucie humoru jest absurdalne i momentami bardzo odważne. Obnaża polską mentalność, a także zakorzenione w naszej kulturze stereotypy. Na uwagę zasługuje również gra aktorska z Bartłomiejem Topą na czele, odtwórcą głównej roli Jana Pawła Adamczewskiego - właściciela Adamczychy. Warto wymienić jeszcze chociażby Katarzynę Herman (Zofia Adamczewska - żona Jana Pawła), Michała Sikorskiego (Jakub Adamczewski - ksiądz, syn Jana Pawła) czy Dobromira Dymeckiego (Bogdan).
Oto oficjalny zwiastun nowego sezonu "1670":
Drugi sezon "1670" - odcinki
W drugim sezonie "1670" będzie 8 odcinków:
- Al-Inkluziw
- Pogrzeb
- Gierka
- Palant
- Gusła
- Noc Kupały
- Kraków
- Dożynki
Przypomnienie pierwszego sezonu "1670"
Dla tych, którzy obejrzeli pierwszy sezon serialu "1670", ale potrzebują przypomnienia, polecamy obejrzeć krótki filmik na Youtube "Płaczka Stasia przypomina 1. sezon":
Pierwszy sezon "1670" składał się z 8 odcinków (Sejmik, Folwark, Wiosna, Marsz równości, Dżuma, Pojedynek, Polowanie, Wesele).
