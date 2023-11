Po słynnej trylogii cofamy się do dzieciństwa i młodości uwielbianych sąsiadów. Dowiemy się, co się działo, zanim Kargul i Pawlak przenieśli się do nowej, powojennej Polski.

Jak informuje dystrybutor komedii, NEXT FILM, to właśnie ten rozdział opowieści miał powstać jako pierwszy, jednak nie sprzyjały temu okoliczności polityczne lat sześćdziesiątych.

Szykuje się sentymentalna podróż. Z humorem

Jak i poprzednie części, i ta ma rozbawić widza do łez. Okazuje się, że jeszcze zanim Pawlak i Kargul trafili na Ziemie Odzyskane, byli już sąsiadami we wsi na Kresach. I już wtedy bywało między nimi różnie.

W role Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula wcielą się Adam Bobik i Karol Dziuba.

Autorem scenariusza „Sami swoi. Początek” (na podstawie książki „Każdy żyje jak umie”), podobnie jak wszystkich innych części sagi, jest Andrzej Mularczyk. Tworząc go, inspirował się prawdziwymi wydarzeniami i historią własnej rodziny. Pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka był jego stryj.

Z kolei reżyserią zajął się znany aktor, Artur Żmijewski, który grał między innymi w serialu "Na dobre i na złe".

Premiera zimą 2024. Podejdź do płota i zobacz zwiastun!

Premiera filmu zaplanowana jest na 16 lutego 2024 roku.

Obsada: Adam Bobik (Kazimierz Pawlak), Karol Dziuba (Władysław Kargul), Paulina Gałązka (Nechajka Słobodzian), Weronika Humaj (Mania Ziębicka), Zbigniew Zamachowski (Kacper Pawlak), Katarzyna Krzanowska (Maryjka Pawlak), Mirosław Baka (Ziębicki), Wojtek Malajkat (Ksiądz), Anna Dymna (Pecynicha), Janusz Chabior (Wincenty Kargul), Adam Ferency (Wujko Pecyn), Agnieszka Suchora (Ziębicka).

Twórcy obiecują barwną opowieść i charakterne postaci. Jak prezentują się w opublikowanym teaserze? Oceńcie sami.