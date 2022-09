Za kamerą gwiazdorskiej produkcji stanął nominowany do Złotego Globu reżyser Shekhar Kapur („Elizabeth”). W rolach głównych wystąpili: Lily James („Kopciuszek”), Shazad Latif („Pasażer”) oraz zdobywczyni dwóch Oscarów – jedyna i niepowtarzalna – Emma Thompson („Cruella”). Autorem przebojowej ścieżki dźwiękowej do filmu jest Naughty Boy – muzyk, producent i DJ, którego wielki hit „La la la” zanotował w serwisie YouTube już ponad miliard odsłon.

Jak odnaleźć prawdziwą miłość we współczesnych czasach? Zoe (Lily James), filmowa dokumentalistka szuka odpowiedzi i idealnego faceta w aplikacjach randkowych. Niestety jej relacje z internetu to pasmo komicznych katastrof, które coraz bardziej niepokoją matkę dziewczyny – Cath (Emma Thompson). Dla sąsiada i przyjaciela Zoe z dzieciństwa – Kazima (Shazad Latif), sposób na ułożenie życia to zaaranżowane przez rodziców małżeństwo z piękną panną młodą z Pakistanu. Kiedy się na nie decyduje, Zoe postanawia towarzyszyć mu w pełnej nadziei podróż z Londynu do Lahore. Chcąc sfilmować ślub przyjaciela z wybraną przez rodzinę nieznajomą, sama zaczyna zastanawiać się, czy to odmienne podejście do tematu miłości może ją czegoś nauczyć?