"Niemiłość" Andrieja Zwiagincewa („Lewiatan”, „Elena”, „Powrót”) to obraz bezwzględnej walki między dążącymi do rozstania małżonkami i rodziny, w której brakuje miłości. Borys (Aleksiej Rozin) i Żenia (Marjana Spivak), typowi przedstawiciele klasy średniej mieszkający na przedmieściach Moskwy, mają się rozstać. Nie mogą znaleźć wspólnego języka, a ich kontakty ograniczają się do wybuchowych kłótni, w których wyliczają wzajemne urazy. Mają nowych partnerów, z którymi chcą jak najszybciej związać się na stałe. Przeszkodą w ułożeniu życia od nowa może okazać się ich 12-letni, niechciany syn Alosza. Chłopiec wkrótce zwraca na siebie uwagę rodziców.

Polska premiera kinowa 2 lutego.