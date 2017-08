W obrazie wystąpił znany słowacki raper Rytmus. Na tym samym festiwalu Błażej Jankowiak był również nominowany za najlepsze zdjęcia do filmu "Eternal" (Słowacja). Film "Eternal" zdobył na tym festiwalu nagrodę główną w kategorii "Najlepsze efekty wizualne".

"Eternal" oraz "Priepast'", to eksperymentalne, krótkometrażowe filmy muzyczne łączące fabułę filmową i muzykę w oryginalnej, onirycznej formie. Filmy te promują najnowsze wydawnictwo muzyczne czołowego słowackiego rapera- Rytmusa "Krstny Otec". Album ten na Słowacji pokrył się siedmiokrotną platyną.

Błażej Jankowiak to urodzony w 1988r w Katowicach reżyser, autor zdjęć, scenarzysta, współzałożyciel i właściciel domu produkcyjnego 9LITER FILMY. Autor setek teledysków polskich i zagranicznych artystów.

New York Hip Hop Film Festival to prestiżowy festiwal filmowy gdzie rolę główną odgrywają filmy, w których muzyka lub kultura hip-hop jest tłem wydarzeń przedstawianych w fabule. Jest to najważniejsze wydarzenie tego typu na świecie. Festiwal ten otrzymał nagrodę "Best of the Fests"przyznawaną przez Fest Forum, którą organizatorzy HHFF odebrali z rąk Quentina Tarantino. Best of the Fests to coroczna ceremonia wręczenia nagród, uznająca liderów branży i festiwale Ameryki Północnej w dziedzinie innowacji, zrównoważonego rozwoju i pracy charytatywnej. Tegoroczna edycja New York Hip Hop Film Festival odbyła się w National Black Theatre (Harlem, Nowy Jork).