"Underdog" to pełna emocji historia upadku i powrotu na szczyt zawodnika MMA. Borys „Kosa” Kosiński (Eryk Lubos) jest u szczytu formy. W walce życia ze swoim największym rywalem Denim Takaevem (Mamed Khalidov) popełnia błąd, który przekreśla jego karierę. Traci wszystko. To wydarzenie rozpoczyna serię upadków i wzlotów, a przede wszystkim zmusza go do tytanicznego wysiłku w walce o szacunek i miłość.

"Underdog" to pełna realistycznych scen akcji opowieść o słabościach i sile człowieka. Zwątpieniu, które pokonuje rodząca się miłość. O walce z przeciwnościami losu i podnoszeniu się po upadku.

Wszystko w tym scenariuszu było dopracowane w najmniejszym szczególe, żeby pokazać prawdziwy świat MMA, taki, jaki jest naprawdę – powiedział Mamed Khalidov. – Pokazane są zarówno treningi i życie na ringu, jak i świat poza nim. Tak to właśnie wygląda, że raz możesz być na fali, a później na dnie. Ważne, żeby po tym upadku się podnieść.

Kadr z filmu "Underdog". Eryk Lubos i Mamed Khalidov. Fot. P. Pędziszewski / Materiały prasowe

MMA, czyli mieszane sztuki walki, to sport, w którym zawodnicy walczą w klatkach i używają każdej dozwolonej techniki, by pokonać przeciwnika. To sport, który budzi emocje i kontrowersje, a jednak w Polsce ma ogromną rzeszę fanów. Każda gala gromadzi tysiące ludzi, transmisje oglądają miliony widzów!

W fabule filmu oprócz Eryka Lubosa i Mameda Khalidova pojawi się gwiazdorska obsada:Aleksandra Popławska, Tomasz Włosok, Janusz Chabior, Jarosław Boberek, Emma Giegżno, Mariusz Drężek. Dla Mameda Khalidova, międzynarodowego mistrza KSW w wadze półciężkiej z 2009 oraz w wadze średniej z 2015, występ w filmie to debiut aktorski.

Partnerem i konsultantem produkcji jest Federacja KSW, lider europejskiego rynku MMA. Na swoim koncie ma 50 gal na światowym poziomie, ponad 300 zawodników i milionowe oglądalności transmisji telewizyjnych w Polsce i na świecie. Producentem filmu jest EKIPA – Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes. Koproducentem - Telewizja POLSAT i NEXT FILM, który jest również dystrybutorem filmu.