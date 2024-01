Hayao Miyazaki uznawany jest za jednego z najważniejszych twórców anime w historii kinematografii. Mówi się o nim, że jest japońskim Disneyem. To właśnie on – wraz z Isao Takahatą i Toshio Suzukim – założył słynne Studio Ghibli. Wyreżyserował takie hity, jak "Nausicaä z Doliny Wiatru", "Podniebna poczta Kiki" czy "Spirited Away: W krainie bogów". Za ten ostatni film otrzymał m.in. Oscara oraz Złotego Niedźwiedzia. Na swoim koncie ma także Złotego Lwa za całokształt twórczości.

Reklama

Na jego powrót przez dekadę czekali wszyscy fani anime. Mimo że nowy film „Chłopiec i czapla” spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem w różnych zakątkach świata, chyba nikt nie spodziewał się, że zostanie nagrodzony Złotym Globem. Przez 18 ostatnich lat, czyli od momentu wprowadzenia kategorii najlepszy film animowany, statuetką tą nie wyróżniono żadnego filmu anime. W końcu jednak nastąpił ten moment.

Kiedy "Chłopiec i czapla" w polskich kinach?

"Chłopiec i czapla" już na zawsze zapisze się w historii światowej kinematografii jako pierwsza produkcja anime ze Złotym Globem na koncie. Zgodnie z zapowiedziami ma być to ostatni film Hayao Miyazakiego. Lepszego końca kariery reżyser nie mógł sobie wymarzyć! Mało tego, fakt, że animacja "Chłopiec i czapla" zdobyła Złoty Glob, z pewnością zwiększa jej szanse na uzyskanie nominacji do Oscara. Ale o tym, czy rzeczywiście tak się stanie, dowiemy się 23 stycznia.

Reklama

"Chłopiec i czapla" to wizjonerska opowieść nie tylko o stracie i przemijaniu, ale także popis niczym nieograniczonej wyobraźni. Po stracie matki Mahito wraz z ojcem opuszczają Tokio i przeprowadzają się na wieś. Chłopak zdystansowany do nowej, otaczającej go rzeczywistości zaczyna odkrywać niezbadaną okolicę i dom. Pewnego dnia przypadkowo spotyka zagadkową, mówiącą ludzkim głosem czaplę siwą, która nieoczekiwanie staje się jego przewodnikiem. Ptak stopniowo pomaga mu rozwikłać tajemnicę życia, zabierając go do magicznego świata, które dzielą żywi i umarli. Tam, gdzie śmierć dobiega końca, a życie znajduje nowy początek.

Film do polskich kin trafi 19 stycznia 2024 r. Przez pierwszy tydzień od premiery prezentowany będzie również w sieci IMAX.