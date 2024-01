Maciek (w tej roli Maciej Musiał) jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, choć pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec Aleks (grany przez Macieja Stuhra) obecnie stara się żyć bez większych stresów. Jednak dwadzieścia pięć lat temu, w dniu swoich osiemnastych urodzin odpalił ładunek wybuchowy, ukradł samochód i "stuknął na grubą kasę" szemranego biznesmena czym zdobył serce pięknej kobiety. Poprzeczkę zawiesił zatem wysoko.

Teraz okaże się, czy syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i skłonność do niebezpiecznych intryg. Wszystko to stanie się za sprawą randki z Tindera, która połączy go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami, związanym z nimi wściekłym gangsterem i wciągnie w grę, której stawką jest wielka kasa oraz jeszcze większa miłość. Historia lubi się powtarzać, a niedaleko pada jabłko od jabłoni - czytamy w opisie produkcji.

W rozmowie z dziennik.pl Maciej Dutkiewicz, reżyser pierwszego i drugiego "Fuksa" mówi, że wbrew pozorom "nie wchodzi drugi raz do tej samej rzeki".

- Ten film jest oparty na zupełnie innej strukturze, na zupełnie innej emocji. Tak jak ten pierwszy film opowiadał o ojcu i synu, którzy się nienawidzili, mieli do siebie mnóstwo żalu, tak ten drugi film opowiada o ojcu i synu, którzy się kochają. Wydaje mi się, że spojrzałem na tę historię inaczej - mówi.

- Były próby robienia sequelu, były naciski żebyśmy to robili, ale nie chcieliśmy tego robić. Spojrzenie z perspektywy 20 lat otworzyło nowy punkt widzenia, który uznaliśmy, że warto poruszyć - dodaje.

Jacy są nowi bohaterowie filmu "Fuks 2"? Czy Maciej Dutkiewicz wybierał aktorów grających w tej produkcji podczas castingu, czy od razu wiedział, kto w nim zagra? Zobaczcie nasze WIDEO.