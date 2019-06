Informację o dacie premiery filmu podano we wtorek na facebookowym profilu jego polskiego dystrybutora firmy Gutek Film. Jak czytamy w komunikacie, najnowsze dzieło Polańskiego, twórcy m.in. "Chinatown", "Pianisty" i "Dziecka Rosemary", to thriller szpiegowski stanowiący adaptację powieści Roberta Harrisa, a jednocześnie "najdroższa francuska produkcja tego roku, której budżet wynosi ponad 25 mln euro".

"Film opowiada opartą na faktach historię Alfreda Dreyfusa, francuskiego oficera skazanego na dożywocie za zdradę swojej ojczyzny i zesłanego na Wyspę Diabelską u wybrzeży Gujany Francuskiej. Nowy szef wywiadu Georges Picquart wkrótce po uwięzieniu Dreyfusa odkrywa, że dowody przeciwko skazanemu oficerowi zostały spreparowane. Wbrew swoim przełożonym, Picquart postanowi ujawnić prawdę za wszelką cenę. Stawką w tej grze jest nie tylko błyskotliwie rozpoczęta kariera Picquarta, ale i wielki międzynarodowy skandal, który zmieni bieg historii" – napisano.

Jak przyznał Polański, film o aferze Dreyfusa chciał nakręcić od dawna, "traktując go nie jako dramat kostiumowy, lecz jako historię szpiegowską". "W ten sposób można pokazać jej podobieństwo do tego, co dzieje się w dzisiejszym świecie: prześladowania mniejszości, absurd środków bezpieczeństwa, tajne trybunały wojskowe, wymykające się spod kontroli agencje wywiadowcze, ukrywanie faktów przez rządy i wściekłą prasę" – powiedział reżyser, cytowany w komunikacie.

W rolach głównych zobaczymy Jeana Dujardina, znanego m.in. z filmów "Wilk z Wall Street" i "Artysta" oraz Louisa Garrela, który wystąpił m.in. w "Marzycielach" i "Ja, Godard". W obsadzie filmu znaleźli się także m.in. Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric i Melvil Poupaud. Za zdjęcia odpowiada Paweł Edelman ("Pianista", "Katyń"), za scenografię – stały współpracownik Polańskiego Jean Rabasse, a za ścieżkę dźwiękową – Alexandre Desplat, który ma na swoim koncie dwa Oscary za muzykę do filmów "Kształt wody" i "Grand Budapest Hotel".

Francuska premiera "Oficera i szpiega" odbędzie się 13 listopada. Na ekrany polskich kin film wejdzie 27 grudnia.