Mega trudny QUIZ dla prawdziwych znawców filmu "Kiler". Jak dobrze pamiętasz przygody "Siary"? 8/10 to powód do wstydu
dzisiaj, 45 minut temu
Czy jesteś fanem polskiego kina? "Kiler" i "Kiler-ów 2-óch" to twoje ulubione polskie pozycje? Jeśli tak, to ten quiz jest dla Ciebie! Przygotowaliśmy serię pytań dotyczących tych kultowych filmów, a szczególnie postaci Siary, którą z niezapomnianą charyzmą zagrał Janusz Rewiński.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama