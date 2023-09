Serial "M jak miłość" jest emitowany od 23 lat i wciąż cieszy się ogromną popularnością. Nie da się ukryć, że jest to jeden z najdłużej goszczących na naszych ekranach seriali. Losy rodziny Mostowiaków i ich znajomych nadal śledzi rekordowa liczba Polaków. I wygląda na to, że nie zmieni się to w najbliższym czasie. Wydaje ci się, że dobrze znasz ten serial? Sprawdź swoją wiedzę!

Przejdź do quizu