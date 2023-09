Serial "Klan" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali i jeden z najdłużej nadawanych. Po wakacjach produkcja znów wróciła na ekrany z nowymi odcinkami. Zagmatwane losy serialowej rodziny zdobyły sobie rzesze wiernych fanów, a wielu z aktorów występujących w "Klanie" dużą popularność i rozpoznawalność. Bez względu na to, czy jesteś oddanym fanem serialu, czy obejrzałeś tylko kilka odcinków zachęcamy do rozwiązania naszego quizu. Gwarantujemy dobrą zabawę. Sprawdź, ile wiesz o serialu "Klan"?

0/10 W którym roku serial "Klan” wszedł na ekrany? 1996 1997 2005 0/10 Ile odcinków ma obecnie serial "Klan” Ponad 2000 Ponad 4000 Ponad 5000 0/10 Kto wciela się w rolę Pawła Lubicza? Zygmunt Kęstowicz Tomasz Stockinger Andrzej Grabarczyk 0/10 Ile dzieci ma Michał z "Klanu”? Jedno Dwójkę Trójkę 0/10 Wykonawcą piosenki tytułowej do serialu "Klan” jest Ryszard Rynkowski. Jej tytuł to: "Kobiety lubią brąz” "Szczęśliwej drogi już czas” "Życie jest nowelą” 0/10 Uzupełnij zdanie: "Klan to serial opowiadający o życiu klanu … w mieście …” Lubiczów – w Warszawie Lubiczów – we Wrocławiu Chojnickich – w Warszawie 0/10 W 2022 roku serial "Klan” obchodził swoje 20-lecie 25-lecie 30-lecie 0/10 Kto był pomysłodawcą serialu "Klan” Wojciech Niżyński Jakub Korolczuk Daniel Zawadzki 0/10 Kto wciela się w rolę Bożeny Lubicz z "Klanu”, adopcyjnej córki Grażyny i Ryszarda? Agnieszka Kaczorowska Kaja Paschalska Martyna Kowalik 0/10 "Klan” to serial emitowany przez telewizję: TVN Polsat TVP Twój wynik