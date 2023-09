Miś Uszatek, Reksio, Bolek i Lolek, Smerfy, Gumisie i wiele innych kultowych tytułów. Te bajki zna chyba każdy, niezależnie od wieku. W dzieciństwie oglądali je wszyscy. Wieczorami, około godziny 19 dzieci, a często wraz z nimi także rodzice, obowiązkowo zasiadali przed telewizorem i rozpoczynali seans. Do 1993 roku była to Dobranocka. Później Wieczorynka. Emitowana była w pierwszym programie telewizji publicznej aż do 2013 roku. Początki sięgają lat 50. Sprawdź, jak daleko sięgasz pamięcią. Czy w quizie znajdziesz swoją ulubioną bajkę z dzieciństwa?

0/14 Który z bohaterów zapraszał na bajkę słowami: "Pora na dobranoc, bo już Księżyc świeci." Miś Puchatek Miś Uszatek Miś Colargol 0/14 Który z polskich piosenkarzy śpiewał piosenkę z czołówki Gumisiów? Andrzej Zaucha Zbigniew Wodecki Seweryn Krajewski 0/14 Jak nazywał się konik polny, przyjaciel pszczółki Mai i Gucia? Gustaw Aleksander Filip 0/14 Który z bohaterów bajki o Bolku i Lolku był starszy? Bolek Lolek byli w tym samym wieku 0/14 Czym głównie zajmował się Bonifacy z bajki "Przygody kota Filemona"? łapaniem myszy spaniem szukaniem przygód 0/14 Odcinek zatytułowany Reksio i UFO powstał w 1979 roku. Jak się skończyło spotkanie Reksia z kosmitami? odleciał z nimi statkiem kosmicznym zaprzyjaźnił się z nimi nigdy nie spotkał UFO, to mu się tylko śniło 0/14 Jak nazywa się pies Piotrka, bohatera bajki "Zaczarowany ołowek"? Pimpek Azor Pluto 0/14 Która bajka rozpoczynała się piosenką z tekstem: "to film dla tych co się lubią bać"? Gumisie Brygada RR Smerfy 0/14 Który aktor śpiewał tytułowe piosenki do bajek Muminki i Smerfy? Zbigniew Zamachowski Wiktor Zborowski Mietek Szcześniak 0/14 Skąd pochodzą Muminki? ze Szwecji z Norwegii z Finlandii 0/14 Tylko jedna z tych bajek jest polska. Która? Pszczółka Maja Reksio Krecik 0/14 Która polska animacja jest najstarsza? Jacek i Agatka Plastusiowy pamiętnik Przygody Koziołka Matołka 0/14 Który z bohaterów miał jedno klapnięte uszko? Reksio Uszatek Kłapouchy 0/14 Jaką moc dawał Gumisiom sok z gumijagód? ogromnej siły latania wysokich podskoków Twój wynik