Akademia Filmowa podjęła ważne decyzje, które mogą poważnie wpłynąć na rynek filmowy. A na pewno wpłyną na to, jakie filmy będą miały w ogóle szanse na to, by ubiegać się o Oscary.

To jedna z najszerzej komentowanych decyzji Akademii Filmowej w ostatnich latach. Zostały właśnie podjęte decyzje, które mają mocno wpłynąć na to, że mniejszości rasowe i seksualne nie będą w kinie dyskryminowane. A już na pewno nie może w kinie zabraknąć kobiet. Reklama By to zapewnić filmy będą musiały spełnić jeden z czterech standardów. Obecność na ekranie: jeden z odtwórców głównej roli lub znaczącej drugoplanowej będzie musiał mieć inne pochodzenie rasowe. Kobiety, środowiska LGBTQ oraz mniejszości rasowe będą tez musiały być w obsadzie drugoplanowej i epizodycznej. Do tej grupy będą się tez wliczać osoby niepełnosprawne. Dodatkowo główny wątek musi dotyczyć jednej z wymienionych powyżej grup. Ceremonia rozdania Oscarów przełożona z powodu koronawirusa [WIDEO] Zobacz również W ekipach filmowych mają znaleźć się osoby z grup, które do tej pory były uważane za dyskryminowane. Studia i dystrybutorzy zgłaszający filmy będą musiały zadbać, by pracowali u nich na równych prawach przedstawiciele mniejszości oraz kobiety. Podobne zasady będą tez obowiązywać firmy zajmujące się promocją i PR-em filmu. Zasady mają być wprowadzane od 2022 roku stopniowo przez dwa lata.