To oczywiście historyczne wydarzenie. Żaden polski film nie miał jeszcze trzech nominacji do Oscara. O ile o nominacji w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny" mówiło się jako o niemal pewnej (mimo braku nominacji do Złotych Globów), o tyle o innych mówiło się w trybie mocno przypuszczającym.

Zwycięzcą nominacji jest film "Roma" Alfonso Cuarona. Ma aż 10 nominacji. Tyle samo ma obraz "Faworyta" Yorgosa Lanthimosa.

Osiem nominacji mają dwa filmy: "Narodziny gwiazdy" oraz "Vice". Siedem szans na Oscara ma "Czarna Pantera". Spike Lee i jego "Czarne bractwo" mają sześć nominacji. Pięć razy nominowane są "Green Book" oraz "Bohemian Rhapsody"

Polskie filmy w kategorii film nieanglojęzyczny były nominowane dziesięciokrotnie. To „Nóż w wodzie” Romana Polańskiego, „Faraon” Jerzego Kawalerowicza, „Potop” Jerzego Hoffmana”, „Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy, „Noce i dnie”, Jerzego Antczaka, „Panny z Wilka”, „Człowiek z żelaza”, „Katyń” – ponownie Andrzeja Wajdy, „W ciemności” Agnieszki Holland. Dopiero jednak „Ida” Pawła Pawlikowskiego zdobyła dla Polski upragnioną statuetkę.

NOMINACJE:

FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

"Kafarnaum"

"Zimna wojna"

"Roma"

"Manbiki Kazoku"

"Werk ohne Autor"

REŻYSER

Alfonso Curaon „Roma”

Spike Lee „Czarne bractwo”

Paweł Pawlikowski „Zimna wojna”

Adam McKay „Vice”

Yorgos Lanthimos „Faworyta”

ZDJĘCIA

"Zimna wojna"

"Faworyta"

"Roma"

"Narodziny gwiazdy"

"Werk ohne Autor"

NAJLEPSZY FILM

"Czarna Pantera"

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Bohemian Rhapsody"

"Faworyta"

"Green Book"

"Roma"

"Narodziny gwiazdy"

"Vice"

AKTOR

Christian Bale - "Vice"

Bradley Cooper - "Narodziny gwiazdy"

Willem Dafoe - "At Eternity's Gate"

Rami Malek - "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen "Green Book"

AKTORKA

Yalitza Aparico - "Roma"

Glenn Close - "Żona"

Olivia Colman - "Faworyta"

Lady Gaga - "Narodziny gwiazdy"

Melissa McCarthy - "Can You Ever Forgive Me?"

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Amy Adams „Vice”

Emma Stone „The Favourite”

Marina De Tavira „Roma”

Rachel Wiesz „The Favourite”

Regina King „If Beale Street Could Talk”

AKTOR DRUGOPLANOWY

Mahershala Ali - "Green Book"

Adam Driver - "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Sam Elliott - "Narodziny gwiazdy"

Richard E. Grant - "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell - "Vice"

ANIMACJA

"Iniemamocni"

"Wyspa psów"

"Mirai"

"Ralph Demolka w Internecie"

"Spider-Man: Uniwersum"

DŹWIĘK

"Czarna Pantera"

"Bohemian Rhapsody"

"Pierwszy człowiek"

"Roma"

"Narodziny gwiazdy"

EFEKTY SPECJALNE

"Avengers: Wojna bez granic"

"Krzysiu, gdzie jesteś?"

"Pierwszy człowiek"

"Ready Player One"

"Han Solo: Gwiezdne wojny - historie"

KOSTIUMY

„The Ballad od Buster Scruggs”

„Mary Poppinspowraca”

„Czarna pantera”

„The Favourite”

„Maria, Królowa Szkotów”

MONTAŻ

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Bohemian Rhapsody"

"The Favourite"

"Green Book"

"Vice"

MONTAŻ DŹWIĘKU

"Czarna Pantera"

"Bohemian Rhapsody"

"Pierwszy człowiek"

"Ciche miejsce"

"Roma"

MUZYKA

"Czarna Pantera"

"BlacKkKlansman"

"Gdyby ulica Beale umiała mówić"

"Wyspa psów"

"Mary Poppins powraca"

PIOSENKA

"All the Stars" - "Czarna Pantera"

"I'll Fight" - "RBG"

"The Place Where Lost Things Go" - "Mary Poppins Return"

"Shallow" - "Narodziny gwiazdy"

"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" - "Ballada o Busterze Scruggsie"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Ballada o Busterze Scruggsie"

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Can You Ever Forgive Me?"

"Gdyby ulica Beale umiała mówić"

"Narodziny gwiazdy"

SCENARIUSZ ORYGINALNY

"Faworyta"

"Pierwszy reformowany"

"Green Book"

"Roma"

"Vice"

SCENOGRAFIA

"Czarna Pantera"

"Faworyta"

"Pierwszy człowiek"

"Mary Poppins powraca"

"Roma"

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"Detainment"

"Fauve"

"Marguerite"

"Mother"

"Skin"

KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

"Animal Behaviour"

"Bao"

"Late Afternoon"

"One Small Step"

"Weekendy"

KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

"Black Sheep"

"End Game"

"Lifeboat"

"A Night at the Garden"

"Period. End of Sentence"

FILM DOKUMENTALNY

"Free Solo"

"Hale County This Morning, This Evening"

"Minding the Gap"

"Of Fathers and Sons"

"RBG"

O tegorocznych nominacjach do Oscarów mówiło się bardzo dużo. U nas oczywiście za sprawą "Zimnej wojny", o której spekulowano, że ma szansę na więcej niż jedną, jak się wydawało, oczywistą nominację w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Mówiło się o reżyserii, zdjęciach, a nawet nominacji aktorskiej dla Joanny Kulig. Pamiętać jednak należy, że nawet Polacy pracujący w przemyśle filmowym w Hollywood wskazują, że faworytem do zwycięstwa w kategorii filmów nieanglojęzycznych jest "Roma" Alfonso Cuarona.

"Vice" – historia człowieka, który konsekwentnie przeszedł drogę od poruszającego się zręcznie po waszyngtońskich korytarzach biurokraty do realnej władzy. Wiceprezydent USA za prezydentury George’a W. Busha był jednym z najpotężniejszych ludzi tamtego czasu i zmieniał swój kraj i świat tak skutecznie, że efekty jego działalności obserwujemy do dzisiaj. „Vice” to aktorska metamorfoza Christiana Bale'a w roli Dicka Cheneya oraz fantastyczne role Sama Rockwella jako George'a W. Busha i Amy Adams jako Lynne Cheney.

"Bohemian Rhapsody" to filmowa historia zespołu Queen i Freddie Mercury'ego. Reżyserami zostali Bryan Singer oraz Dexter Fletcher. W rolę Freddiego Merucury wcielił się Rami Malek. W role pozostałych członków zespołu Queen wcielili się Gwilym Lee (Brian May), Ben Hardy (Roger Daltrey) i Joe Mazzello (Roger Deacon).

"Narodziny gwiazdy" to reżyserski debiut Bradleya Coopera (trzykrotnie nominowany do Oscara - za role w Poradniku pozytywnego myślenia, American Hustle i Snajperze). Na ekranie tworzy duet z Lady Gagą, która tym razem wciela się w Ally - nieśmiałą, chodź utalentowaną wokalnie dziewczynę, wciąż czekającą na przełomowy moment w karierze. Z pomocą śpieszy Jackson Maine (Cooper), charyzmatyczny, choć już mocno zmęczony życiem gwiazdor muzyki country. Ich współ;ne spotkanie zaowocuje płomiennym romansem i eksplozją popularności, Ally, uruchamiając tym samym konflikt na linii gasnący mistrz - wschodząca gwiazda.