Drugi sezon "Rodu Smoka" już zbiera doskonałe recenzje za "ekscytującą i wciągającą historię" (The Wrap), która jest "powrotem do złotych czasów Gry o tron" (GQ). Esquire uznaje serial za "największą produkcję lata", TV Guide twierdzi, że jest to "największa telewizyjna produkcja spośród tych dostępnych obecnie na rynku", Collider pisze o "najlepszym serialu fantasy dekady".

Trzeci sezon potwierdzony

Tuż przed premierą drugiego sezonu trzeci sezon serialu "Ród Smoka" został oficjalnie potwierdzony.

Jesteśmy podekscytowani, że będziemy mogli kontynuować sagę Rodu Targaryenów i podziwiać efekty pracy tej ekipy w kolejnym, trzecim sezonie - powiedziała Francesca Orsi, Executive Vice President, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films.

O czym opowiada "Ród Smoka"?

Serial powstał na podstawie książki George'a R.R. Martina "Ogień i krew" i skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w "Grze o tron". "Ród Smoka" opowiada historię rodu Targaryenów.

W obsadzie 2. sezonu znaleźli się Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall. W obsadzie znaleźli się również: Abubakar Salim, Gayle Rankin, Freddie Fox, Simon Russell Beale, Clinton Liberty, Jamie Kenna, Kieran Bew, Tom Bennett, Tom Taylor i Vincent Regan.