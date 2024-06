Serial "Aukcja" ("Bargain") otrzymał nagrodę Critics' Choice na festiwalu Seriencamp (2023) w Kolonii oraz zdobył nagrodę za najlepszy scenariusz na festiwalu Canneseries (2023). Znalazł się również w oficjalnej selekcji na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w 2023 roku i był nominowany do nagrody Critics' Choice dla najlepszego serialu nieanglojęzycznego.

"Aukcja". O czym jest serial?

W "Aukcji" ofiary zwabiane są do odludnego hotelu pod pozorem spotkań seksualnych, tylko po to, aby złapać je w sidła handlarzy organami. Ci sprzedają narządy tym, którzy zaoferują najwyższą cenę. Po dramatycznym w skutkach trzęsieniu ziemi ofiary, handlarze i nabywcy zostają uwięzieni w tym samym rozpadającym się budynku. Odcięci od świata zewnętrznego, podejmują walkę o przetrwanie za wszelką cenę.

Serial "Aukcja" z Jin Sun-kyu ("Extreme Job"), Jun Jong-seo ("Money Heist: Korea") i Chang Ryul ("My Name") w rolach głównych to adaptacja wyreżyserowanego przez Lee Chung-hyuna krótkometrażowego filmu z 2015 roku pod tym samym tytułem. Reżyser i scenarzysta, Jeon Woo-sung, który był współtwórcą oryginalnego filmu krótkometrażowego, rozwinął tę historię w sześcioodcinkowy serial.

Współtwórcami dystopicznego thrillera są Choi Byeong-yun i Kwak Jae-min, a producentami wykonawczymi – showrunner i twórca Byun Seungmin, a także Bang Jin Ho.

"Aukcja". Gdzie i kiedy oglądać serial?

Serial będzie można oglądać od 4 lipca wyłącznie w SkyShowtime. W dniu premiery zostaną udostępnione trzy odcinki serialu, a kolejne będą pojawiać się co tydzień.