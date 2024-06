W dokumencie głos zabiorą poszkodowani, którzy najpierw zaznali życia na rajskiej wyspie, a potem stracili wszystko.

Kiedy i gdzie premiera "Króla Zanzibaru"?

Dokument pojawi się w serwisie Max już 28 czerwca.

Nieznane dotąd kulisy historii Wojciecha Ż.

Na początku pandemii Wojciech Żabiński wykorzystał brak obostrzeń i założył na tej egzotycznej wyspie sieć hoteli Pili Pili. Szybko zyskał status lokalnego celebryty, a za sprawą jego charyzmy i niekończących się okazji rabatowych na wyspę ściągały dziesiątki gości. Dla wielu rodaków, w tym również tych znanych z pierwszych stron gazet, była to szansa na odrobinę normalności w czasach wszechobecnej kwarantanny. Nic nie zapowiadało, że za popularnym biznesem kryją się problemy finansowe, zwolnienia i setki naciągniętych klientów. To historia rozkwitu i upadku imperium hotelowego oraz projektu developerskiego, w którym liczba poszkodowanych sięga kilkuset osób, a straty liczone są w milionach złotych.

Jak to się stało, że tak wielu potencjalnych inwestorów i turystów uległo urokowi charyzmatycznego biznesmena, wykorzystującego siłę mediów społecznościowych? Co sprawiło, że Pili Pili podbiło też serca polskich celebrytów? I dlaczego nikt nie zorientował się, że przedsiębiorca jest ścigany w Polsce podwójnym listem gończym i ma do odsiedzenia wyrok za oszustwa gospodarcze?