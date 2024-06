W rodzinnej komedii "Mój przyjaciel szpieg: Wieczne Miasto" do swoich ról powracają Dave Bautista ("Strażnicy Galaktyki") i Chloe Coleman.

O czym opowiada film?

Kiedy licealny chór Sophie (Coleman) zostaje wybrany na włoskie tournée, którego punktem kulminacyjnym jest występ dla papieża w Watykanie, JJ (Bautista) postrzega to jako okazję do nawiązania więzi ze swoją nową pasierbicą i zgłasza się na ochotnika do pomocy w opiece nad grupą. Podróżując przez weneckie kanały, słynne mosty Florencji i najbardziej historyczne miejsca Rzymu, nie wie jednak, że on i Sophie stali się mimowolnymi pionkami w spisku terrorystycznym, który może doprowadzić do upadku znanego nam świata.

W filmie w reżyserii Pete'a Segala ("Dorwać Smarta", "50 pierwszych randek") do powracających gwiazd Kena Jeonga i Kristen Schaal dołączają Anna Faris, Craig Robinson i Flula Borg.

Reklama