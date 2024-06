Poprzednie sezony "Legendy Vox Machiny" zdobyły uznanie krytyków, osiągając 100 proc. pozytywnych recenzji na RottenTomatoes.

Co się wydarzy w 3. sezonie?

Stawką w długo oczekiwanym 3. sezonie jest wszystko. Ścieżka zniszczenia Chroma Conclave rozprzestrzenia się jak pożar, podczas gdy Cinder King poluje na Vox Machinę. Nasza sympatyczna grupa odmieńców musi wznieść się ponad wewnętrzne (i zewnętrzne) demony, aby spróbować ocalić swoich bliskich, Tal'Dorei i całą Exandrię.

Reklama

Kto stoi za "Legendą Vox Machiny"?

"Legenda Vox Machiny" jest produkcją Amazon MGM Studios, Critical Role i Titmouse dla Prime Video.

W serialu występują założyciele Critical Role i członkowie obsady: Laura Bailey ("The Last of Us: Part II"), Taliesin Jaffe ("World of Warcraft"), Ashley Johnson ("The Last of Us"), Liam O'Brien ("Marvel Avengers"), Matthew Mercer ("Baldur's Gate 3"), Marisha Ray ("Fallout 76"), Sam Riegel ("Wojownicze Żółwie Ninja") i Travis Willingham ("Marvel Avengers").

Obsada Critical Role pełni również rolę producentów wykonawczych obok Brandona Aumana ("Gwiezdne wojny: Ruch oporu"), Chrisa Prynoskiego ("Metalokalipsa"), Shannon Prynoski ("Fairfax") i Bena Kaliny ("Big Mouth").

Reklama

Kiedy premiera 3. sezonu serialu?

3. sezon będzie składał się z 12 odcinków, a co tydzień, począwszy od 3 października, na platformie będą debiutować trzy nowe odcinki serialu.