Emily stawia na swoim, wyrażając siebie poprzez styl, w którym reinterpretuje kanony paryskiej mody. Podczas kreowania postaci głównej bohaterki naszym celem było nie tylko eksperymentowanie z jej stylem, ale także podejmowanie maksymalnych ryzyk – komentuje kostiumografka Marylin Fitoussi dla Tudum.com.

"Emily w Paryżu". Kiedy premiera 4. sezonu?

Premiera nowego sezonu została podzielona na dwie części. Pierwsze pięć odcinków będzie dostępne w serwisie od 15 sierpnia, natomiast druga połowa zadebiutuje 12 września.

"Emily w Paryżu". Co wydarzy się w 4. sezonie?

W nowych odcinkach Emily wciąż nie może dojść do siebie po dramatycznych wydarzeniach z zaskakującego ślubu Camille i Gabriela. Bohaterka darzy uczuciem dwóch mężczyzn, ale Gabriel spodziewa się dziecka ze swoją byłą, natomiast Alfie właśnie znalazł potwierdzenie dla swoich największych obaw dotyczących Emily i Gabriela. W pracy Sylvie mierzy się z bolesnym dylematem, przez który jej przeszłość może odbić się na jej małżeństwie. W agencji Grateau dochodzi do przetasowań. Mindy i jej zespół szykują się do Eurowizji, ale kiedy kończą się im pieniądze, muszą zacisnąć pasa. Emily i Gabriel współpracują, aby zdobyć gwiazdkę Michelin, a łącząca ich chemia jest tak silna, że sama zasługuje na kilka gwiazdek. Kłopot jednak w tym, że ich plany i marzenia mogą zniweczyć dwie wielkie tajemnice.

"Emily w Paryżu". Kto stoi za serialem?

Twórcą i scenarzystą serialu jest Darren Star, który pełni również rolę producenta wykonawczego wraz z Tonym Hernandezem, Lilly Burns, Andrew Flemingem, Alison Brown i Robin Schiff.

W obsadzie przodują Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) i Lucien Laviscount (Alfie).