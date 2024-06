Doceniony przez krytyków i widzów serial "The Bear" powraca z trzecim sezonem. W dniu premiery będą dostępne wszystkie odcinki. Gdzie i kiedy będzie można je obejrzeć?

W trzecim sezonie "The Bear" powrócą Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) i Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach), którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby wznieść The Bear – bar przekształcony w wykwintny lokal – na najwyższy poziom.

O czym będzie 3. sezon "The Bear"?

Reklama

Utrzymanie się na powierzchni w tym niestabilnym biznesie nie jest łatwym zadaniem. Choć dla wielu z branży to przegrana bitwa, Carmy naciska na siebie mocniej niż kiedykolwiek i wymaga doskonałości od swojej załogi, aby osiągnąć to, czego wszyscy pragną.

Reklama

Wspólne dążenie do kulinarnego ideału podbudowuje załogę i sukcesywnie wzmacnia więzi, będące głównym spoiwem restauracji. W miarę powiększania się zespołu, każdy członek będzie przesuwał granice swoich umiejętności, aby osiągnąć jak najwyższy poziom usług w ramach pełnionej funkcji. W branży restauracyjnej nie istnieje coś takiego, jak stały grunt, a wraz z ciągle zmieniającym się rynkiem, pojawiają się również nowe wyzwania i możliwości. Szefowie kuchni nauczyli się, że liczy się każda sekunda, a tylko od sprawności ekipy zależy, czy uda się ją wykorzystać. Trzeci sezon da widzom odpowiedź na pytanie, czy ekipa "The Bear" ma to, czego potrzeba, aby przetrwać branżowe zawirowania.

W półgodzinnych odcinkach serialu występują również Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas i Matty Matheson oraz Oliver Platt i Molly Gordon.

Reklama

"The Bear" – serial niejednego roku

Dwukrotnie uznawany przez AFI za serial roku, "The Bear" był wielokrotnie nagradzany za pierwszy i drugi sezon. Zdobywał nominacje lub był laureatem takich nagród, jak Emmy, Złoty Glob, Screen Actors Guild Awards, Peabody Awards, Critics Choice Awards, Writers Guild Awards, Directors Guild Awards, Producer Guild Awards, NAACP Image Awards, Independent Spirit Awards, MPSE Golden Reel Awards, CAS Awards, ACE Eddie Awards, czy TCA Awards.

Serial został stworzony przez Christophera Storera, który wraz z Joshem Seniorem, Joanną Calo, Cooperem Wehde, Tysonem Bidnerem, Mattym Mathesonem i Hiro Murai pełni funkcję producenta wykonawczego. Courtney Storer jest również współproducentem wykonawczym i producentem kulinarnym.

"The Bear". Kiedy i gdzie premiera 3. sezonu?

Trzeci sezon "The Bear" trafi na platformę streamingową Disney+ 17 lipca.