"Langer" to już drugi projekt w Polsce ogłoszony przez platformę w ostatnich miesiącach. Wcześniej zapowiedziano realizację serialu SkyShowtime Original "Śleboda", do którego zdjęcia ruszyły w kwietniu tego roku.

Jakub Gierszał w roli głównej

"Lange"r to sześcioodcinkowy thriller, w którym zobaczymy Jakuba Gierszała w roli tytułowego Piotra Langera - młodego i rzutkiego biznesmena, który po tragicznie zmarłym ojcu odziedziczył holding finansowy. W czasie wolnym od pracy Piotr oddaje się swojej wieloletniej pasji - jest nieuchwytnym seryjnym mordercą, którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy.

Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca kobieta – Nina, która, aby przyciągnąć uwagę Langera i zbliżyć się do niego, zjawia się na jego gali charytatywnej. Wkrótce potem wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem, które nie ułatwiają jej szukania dowodów na to, że jest on psychopatycznym mordercą. Czy tym razem sprawiedliwość zwycięży...?

"Langer". Kto stoi za serialem?

Serial SkyShowtime Original Langer to adaptacja popularnej powieści Remigiusza Mroza, który od lat utrzymuje się w czołówce najbardziej znanych pisarzy w Polsce.

Producentką serialu jest Violetta Furmaniuk-Zaorska ("Kobieta sukcesu", "Chyłka", "Behawiorysta"), a reżyserem – Łukasz Palkowski ("Bogowie", "Chyłka", "Behawiorysta").