"Doktor Who". Gdzie i kiedy oglądać?

Dzięki współpracy Disney Branded Television i BBC, widzowie będą mieli okazję cieszyć się nowymi odcinkami na platformie streamingowej Disney+.

Dwa pierwsze odcinki są dostępne w dniu premiery, 11 maja, a kolejne będą się pojawiać co tydzień.

"Doktor Who". Kto jest Piętnastym Doktorem?

Nowy sezon obiecuje przygody w czasie i przestrzeni, które zaprowadzą widzów do XIX-wiecznej Anglii i na zrujnowane wojnami planety z przyszłości. W Piętnastego Doktora wciela się Ncuti Gatwa ("Sex Education", "Barbie", "Władcy przestworzy"), zaś w jego towarzyszkę Ruby Sunday - Millie Gibson ("Motylek").

W nowym sezonie tradycyjnie zobaczymy także szereg znakomitych aktorów w rolach gościnnych. Będą to m.in. Aneurin Barnard, Anita Dobson, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Jonathan Groff, Bonnie Langford, Genesis Lynea, Jemma Redgrave, Lenny Rush, Indira Varma i Angela Wynter.

"Doktor Who". Kto za tym stoi?

"Doktor Who" to produkcja studia Bad Wolf we współpracy z BBC Studios dla Disney Branded Television i BBC. Pod kreatywnym okiem Russella T. Daviesa funkcję producentów wykonawczych pełnią również Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner i Jane Tranter.

Nowy sezon zawiera odcinki wyreżyserowane przez Bena Chessella, Jamiego Donoughue, Julie Anne Robinson i Dylana Holmesa Williamsa.

Wreszcie mam wielką przyjemność zaprezentować nowy sezon przygód Doktora i Ruby. Potwory! Pościgi! Wrogowie! Tajemnice! I przerażający sekret, który rozciąga się przez lata i przestrzeń. Nie przegapcie ani sekundy! - mówi showrunner, producent wykonawczy i scenarzysta Russell T. Davies.