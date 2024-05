Gdzie i kiedy premiera?

Specjalny koncert "Gaga Chromatica Ball" zadebiutuje w niedzielę 26 maja w serwisie HBO Max.

Lady Gaga podczas trasy koncertowej The Chromatica Ball w 2022 r. dała przełomowy w swojej karierze występ na Dodger Stadium w Los Angeles. Towarzyszył jej 52-tysięczny tłum.

Dostępny wyłącznie w HBO Max "Gaga Chromatica Ball" to zapierające dech w piersiach wykonania na żywo największych hitów Lady Gagi, w tym "Stupid Love", "Bad Romance", "Just Dance", "Poker Face", "Shallow" czy "Rain On Me".

Kim jest Lady Gaga?

Lady Gaga to laureatka Oscara i 13-krotna zdobywczyni nagrody GRAMMY. Na koncie ma 87 milionów sprzedanych albumów na całym świecie, 96 miliardów streamów i 516 milionów odtworzeń piosenek, co czyni ją jednym z najlepiej sprzedających się muzyków wszech czasów.

Album "Chromatica" był jej szóstym z rzędu albumem nr 1 na liście Billboard 200, tym samym jest pierwszą artystką, która dokonała tego na przestrzeni dziesięciu lat (2011-2020).

W 2023 roku debiutancki singiel "Just Dance" stał się jej trzecim diamentowym singlem certyfikowanym przez Recording Industry Association of America (RIAA), osiągając 10 milionów sprzedanych egzemplarzy, dołączając do wcześniej certyfikowanych "Bad Romance" i "Poker Face".

W 2018 roku Gaga zdobyła Oscara w kategorii Najlepsza piosenka za utwór "Shallow", który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Narodziny Gwiazdy", w którym artystka zagrała tytułową rolę.

Jesienią zobaczymy Gagę ponownie na kinowych ekranach w mrocznym komiksowym musicalu "Joker: Folie À Deux".