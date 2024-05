Disney+, Max i Hulu w jednej subskrypcji

Przełomowa oferta umożliwi użytkownikom korzystanie z pełnych zasobów trzech platform streamingowych: Disney+, Max i Hulu. Na razie na rynku amerykańskim.

Pakiet będzie można wykupić z poziomu strony każdej z platform. Ma być dostępny prawdopodobnie już latem, ale bliższe szczegóły nie są jeszcze znane.

Przełom na rynku VOD

To pierwszy przypadek, kiedy wielkie platformy VOD różnych film łączą siły - zauważa portal Variety. Dotychczas konsolidacja odbywała się co najwyżej w ramach jednego koncernu, np. Warner Bros. połączyło w pakiecie dla widzów z USA oferty HBO Max i Discovery+, zaś Walt Disney Co. scaliło w jednej subskrypcji platformy Disney+, Hulu i ESPN+.