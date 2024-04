"Dżentelmen w Moskwie". Gdzie i kiedy premiera?

Serial będzie miał swoją premierę wyłącznie w serwisie SkyShowtime. Pierwsze trzy odcinki będą dostępne już od 18 kwietnia, a pozostałe odcinki będą pojawiały się w serwisie co tydzień.

Serial składa się z 8 odcinków.

"Dżentelmen w Moskwie". O czym jest serial?

Serial bazuje na bestsellowej powieści Amora Towlesa pod tym samym tytułem.

Ewan McGregor wciela się w hrabiego Aleksandra Rostowa, który po rewolucji bolszewickiej odkrywa, że z powodu swojego pochodzenia klasowego i przeszłości znalazł się po niewłaściwej stronie historii. Radziecki sąd daruje mu życie, ale zsyła go do maleńkiego pokoju na strychu wytwornego hotelu Metropol. Jeśli hrabia stamtąd wyjdzie, czeka go egzekucja. Za murami hotelu mijają burzliwe lata i dekady historii Rosji. W swym więzieniu Rostow nie może ich obserwować, za to otwiera się przed nim znacznie ciekawszy świat odkryć duchowych. Budując nowe życie w hotelowym odosobnieniu, poznaje prawdziwą wartość przyjaźni, rodziny i miłości.

"Dżentelmen w Moskwie". Kto stoi za serialem?

Obok McGregora występują Mary Elizabeth Winstead w roli aktorki Anny Urbanovej, Alexa Goodall jako Nina, niezwykła młoda przyjaciółka hrabiego, Johnny Harris w roli skonfliktowanego funkcjonariusza tajnej policji Osipa oraz Fehinti Balogun w roli Mishki, najlepszego przyjaciela hrabiego ze studiów

W pozostałych rolach pojawiają się Leah Harvey, Paul Ready, John Heffernan, Lyès Salem, Björn Hlynur Haraldsson, Dee Ahluwalia, Anastasia Hille, Daniel Cerqueira, Leah Balmforth, Billie Gadsdon i Beau Gadsdon.

Showrunnerem serialu jest Ben Vanstone, który pełni rolę także producenta wykonawczego, obok Toma Harpera, Ewana McGregora, Sharon Hughff, Pancho Mansfielda, Xaviera Marchanda, Sama Millera oraz autora powieści Amora Towlesa.

Sam Miller, zdobywca nagrody BAFTA ("Luther") jest również reżyserem wybranych odcinków, a za kamerą innych stanęła Sarah O'Gorman ("Wiedźmin").