Co ciekawe, w przeciwieństwie do Netflixa czy Disney+, Amazon do tej pory nie podawał wyników oglądalności. Jednak w obliczu rekordowego osiągnięcia "Road House" firma postanowiła złamać strategię.

"Road House". O czym jest film?

"Road House" to nowa wersja kultowego filmu sensacyjnego "Wykidajło" z 1989 roku, ugruntowującego gwiazdorską pozycję Patricka Swayze'ego. Tytułowy bohater zostaje zatrudniony jako ochroniarz w barze o szemranej opinii - i pod tym względem remake, choć różni się detalami, pozostaje wierny pierwowzorowi.

W nowej wersji główną rolę wykidajły, który tym razem ma za sobą przeszłość zawodnika UFC, gra Jake Gyllenhaal, zaś w jego antagonistę wciela się Conor McGregor, legenda MMA.

W pozostałych rolach występują Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams i Lukas Gage. Za kamerą stanął spec od kina akcji Doug Liman ("Pan i pani Smith", "Na skraju jutra").

"Road House". Pozytywne opinie

Film został entuzjastycznie przyjęty przez fanów kina akcji w staroszkolnym stylu. Widzowie zwracają uwagę, że poza drobnymi zgrzytami w postaci nadmiernych miejscami efektów CGI "Road House" prezentuje się tak, że równie dobrze mógłby powstać w złotej erze VHS.

Przychylnie nastawieni do produkcji są również krytycy, którzy z reguły nie mają dobrego zdania o tzw. odgrzewanych kotletach. "Do mordobicia nie potrzeba filozofii, ale trzeba mieć głowę, by zrobić dobry remake" - zwraca uwagę Ewelina Leszczyńska w serwisie Filmweb.

"Wykidajło". Obie wersje

Co ciekawe, z okazji premiery "Road House" Amazon udostępnił również na swojej platformie oryginalnego "Wykidajłę". Widzowie mogą mieć zatem natychmiastowe porównanie, jeśli zechcą wrócić do filmu z Patrickiem Swayze'em po latach albo w ogóle obejrzeć go po raz pierwszy.