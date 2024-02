Konflikt reżysera z Amazonem

Najpierw wybuchł konflikt pomiędzy reżyserem "Road House" Dougiem Limanem a Amazonem - produkującym i dystrybuującym film na swojej platformie Prime Video. Liman domagał się bowiem wprowadzenia filmu do kin przed premierą VOD. Producenci jednak nie chcieli o tym słyszeć. I co więcej, według magazynu "Variety" to oni mają rację, gdyż jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć reżyser miał być w gronie decydentów, przed którymi Amazon postawił alternatywę: mniejszy budżet i premiera kinowa albo większy budżet i premiera od razu w streamingu. Twórcy zdecydowali się na większe pieniądze.

Tę wersję potwierdza ponadto gwiazda filmu, Jake Gyllenhaal, który w wywiadzie dla magazynu "Total Film" oznajmił, że choć "uwielbia zawziętość Douga" i jego "oddanie tradycyjnemu kinu", to "Amazon od początku stawiał sprawę jasno", że film trafi z miejsca na rynek VOD.

Sztuczna inteligencja "zatrudniona" do dialogów

To jednak nie koniec zamieszania wokół "Road House". Otóż scenarzysta oryginalnego "Wykidajły" (1989) z Patrickiem Swayze'em, R. Lance Hill, postawił pozwać Amazon za rzekomy brak praw do realizacji nowej wersji. Hill utrzymuje, że 11 listopada 2023 roku odzyskał prawa do filmu od wytwórni United Artists Pictures, zaś Amazon nie zamierzał mu za te prawa zapłacić.

Według scenarzysty Amazon nie tylko zignorował jego żądania, ale w trakcie strajku aktorów wykorzystał sztuczną inteligencję do przygotowania dialogów, tak aby film był gotowy do 10 listopada 2023 roku, czyli na jeden dzień przed oficjalnym przejęciem praw do oryginału - a co za tym idzie: remaku - przez Hilla.

Oświadczenie Amazona

Firma wydała oficjalny komunikat, w którym twierdzi, że pozew scenarzysty jest całkowicie bezpodstawny. Dowodem ma być kontrakt Hilla z United Arists stanowiący umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na studio.

Amazon utrzymuje także, że sztuczna inteligencja nie została w najmniejszym stopniu użyta do rekonstrukcji głosu aktorów.

"Road House". Kiedy premiera?

W nowej wersji kultowego klasyka z lat 80. były zawodnik UFC Dalton (Jake Gyllenhaal) podejmuje pracę jako ochroniarz w zajeździe na Florydzie Keys. Tam odkrywa, że ten raj nie jest tym, czym się wydaje…

W głównego antagonistę wciela się irlandzki zawodnik MMA Conor McGregor, faktyczny mistrz UFC.

Road House będzie dostępny na Prime Video od 21 marca.