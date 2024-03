"Za scenariusz tak, jak przy pierwszym sezonie serialu, odpowiadać będzie Jakub Rużyłło. O tym, co czeka na fanów w drugim sezonie, nie wie na razie nawet Cyceron" - zauważył Netflix w komunikacie.

Serial "rezonujący z poczuciem humoru Polaków"

"1670" to serial "rezonujący z poczuciem humoru Polaków" - czytamy w komunikacie. "Fakt, że cytaty z serialu na stałe weszły do naszego języka, jest najbardziej wymiernym dowodem fenomenu produkcji i ogromnej sympatii widzów. Cieszymy, że możemy oficjalnie potwierdzić to, na co czekają fani i ogłosić rozpoczęcie prac nad kolejnym sezonem produkcji" - pisze Netflix.

Odnośnie sukcesu 1. sezonu platforma przypomina , że "entuzjastyczny odbiór widzów sprawił, że tytuł utrzymywał się na liście TOP 10 w Polsce przez 11 tygodni".