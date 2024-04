Jedyny wymóg to naturalny wygląd i brak tatuaży w widocznych miejscach. "Gramy latem, więc całe ręce, ramiona, łydki również będą widoczne" - zaznaczają organizatorzy.

Reklama

Etapy castingu

Reklama

Na pierwszym etapie castingu należy wypełnić formularz dostępny pod tym linkiem.

W kolejnym etapie organizatorzy zaproszą wybrane osoby na casting stacjonarny, który odbędzie się w Hotelu Stylowa Kolbuszowa w Kolbuszowej w dniach 15-16 maja.

Co ciekawe, w pierwszym sezonie "1670" statyści z powiatu kolbuszowskiego wcielili się nie tylko w bardzo epizodyczne role chłopów. Niektórzy otrzymali całkiem znaczące role, jak szlachcic, kelner czy Żyd.

Byłem przez dwa dni na planie zdjęciowym jako szlachcic. To, co się najbardziej rzuciło mi w oczy, to fakt, że przy przenikliwym zimnie i brodzeniu po kolana we wszechobecnym błocie, przy zachowaniu pełnego profesjonalizmu i skupieniu na pracy, ekipa filmowa świetnie się bawiła, a my razem z nią. Kilkanaście godzin pracy, a wszyscy dookoła byli uśmiechnięci, życzliwi wobec siebie. Odnoszę wrażenie, że widać to w filmie, całą tę atmosferę, która nam towarzyszyła, że widać dobrą zabawę - mówi w rozmowie z portalem korsokolbuszowskie.pl Marcin z Lipnicy, który wcielił się w szlachcica.