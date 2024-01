Do obsady 2. sezonu serialu HBO "The Last of Us" dołączyli kolejni aktorzy - Young Mazino oraz Isabela Merced.

"The Last of Us". Young Mazino jako Jesse

Young Mazino wystąpi w "The Last of Us" jako Jesse, który jako filar społeczności stawia swoje potrzeby na ostatnim miejscu. Czasem ogromnym kosztem…

Reklama

Reklama

Young to aktor, na którego patrzysz i od razu wiesz, że jest idealny do wybranej roli. Jesteśmy szczęściarzami, że dołączył do nas i nie możemy się doczekać, kiedy widzowie zobaczą jak Young błyszczy w naszym serialu – powiedzieli Craig Mazin i Neil Druckmann, producenci wykonawczy, współtwórcy, scenarzyści i reżyserzy serialu.

Young Mazino, który naprawdę nazywa się Christopher Kim i realizuje również jako muzyk, zdobył rozgłos za sprawą występu w serialu Netflixa "Awantura". Za rolę Paula Cho, brata głównego bohatera, został nominowany do nagrody Emmy. Aktor występował wcześniej także w takich serialach, jak m.in. "Syn marnotrawny", "Zaprzysiężeni" czy "Szpital New Amsterdam".

"The Last of Us". Isabela Merced jako Dina

Kolejną aktorką, która zagra w 2. sezonie serialu, jest Isabela Merced. Zobaczymy ją w roli Diny, żyjącej według własnych przekonań wolnej duszy, której oddanie i lojalność wobec Ellie zostaną poddane prawdziwej próbie…

Craig Mazin i Neil Druckmann powiedzieli o Isabeli: Dina jest jednocześnie ciepłą, genialną, dziką, zabawną i niebezpieczną postacią. Widzowie pokochają ją od razu. Trudno jest znaleźć odtwórczynię tak złożonej roli, chyba, że od razu trafisz na Isabelę Merced. Jesteśmy bardzo dumni, że dołączyła do naszej rodziny.

Isabela Merced, podobnie jak Young Mazino, łączy karierę wokalistki i aktorki. Ma na koncie udział w filmach "Transformers: Ostatni rycerz", "Sicario 2: Soldado" czy "Dora i Miasto Złota", w którym wystąpiła w tytułowej roli dzielnej podróżniczki. Na premierę czekają też nowe superprodukcje z udziałem Merced: "Superman: Legacy" i "Madame Web".

Reklama

"The Last of Us". Od gry do serialu

Serial HBO Original "The Last of Us" - oparty na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy i krytyków grze wideo The Last of Us, opracowanej przez Naughty Dog dla platform Playstation, został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina i Neila Druckmana.

Serial zdobył 3 nominacje do Złotych Globów oraz 24 (!) nominacje do Emmy.