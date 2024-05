Jeffrey Wright w "The Last of Us" wystąpi jako Isaac, przywódca dużej grupy milicji, który szuka wolności, ale zamiast tego wikła się w niekończącą wojnę przeciwko zaskakująco zaradnemu wrogowi. Nie wszyscy wiedzą, że aktorwcielał się już w postać Isaaca w grze wideo "The Last of Us Part II".

Reklama

Gwiazdorska obsada "The Last Of Us"

W serialu ponownie wystąpią Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy, Rutina Wesley jako Maria. Poza Wrightem do obsady dołączyli niedawno Kaitlyn Denver jako Abby, Isabela Merced jako Dina, Young Mazino jako Jesse, Ariela Barer jako Mel, Tati Gabrielle jako Nora, Spencer Lord jako Owen i Danny Ramirez jako Manny. W serialu wystąpi gościnnie również Catherine O'Hara, czyli słynna matka "Kevina samego w domu".

Reklama

Serial został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina ("Czarnobyl") oraz twórcę gry wideo Neila Druckmana. Producentami wykonawczymi są Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan i Rose Lam.

Reklama

Największy hit HBO Max w Polsce i Europie

"The Last of Us" oparto na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy i krytyków grze wideo "The Last of Us", opracowanej przez Naughty Dog dla platform Playstation. To najchętniej oglądany tytuł w historii HBO Max nie tylko w Europie, ale też w Polsce.

Akcja serialu rozgrywa się 20 lat po zniszczeniu cywilizacji przez globalną pandemię. Joel (Pedro Pascal), ciężko doświadczony przez los, ale zahartowany w bojach ocalały, przejmuje opiekę nad 14-letnią Ellie (Bella Ramsey), która może być ostatnią nadzieją ludzkości. Pozornie proste zadanie przeradza się w brutalną, lecz i wzruszającą podróż, gdy tych dwoje przemierzając Stany Zjednoczone zaczyna polegać na sobie, by przeżyć.

Kim jest Jeffrey Wright?

Jeffrey Wright to zdobywca nagród Tony, Emmy, AFI i Złotego Globu, który w swoim szerokim dorobku ma role w teatrze, filmie i telewizji. Obecnie Wrighta można oglądać w tragikomedii "Amerykańska fikcja" w reżyserii Corda Jeffersona - nagrodzonego Oscarem za scenariusz tego filmu. Sam Wright otrzymał za "Amerykańską fikcję" m.in. nominacje do Oscara, Złotego Globu, Critics Choice Awards i SAG Awards, a także odebrał nagrodę Independent Spirit Award 2024.

Wright został doceniony przez krytyków dzięki roli Bernarda Lowe'a w serialu HBO "Westworld", za którą otrzymał trzy nominacje do nagrody Emmy. Do jego ostatnich kreacji filmowych należą również "Rustin" (2023) w reżyserii George'a C. Wolfe'a, "Asteroid City" (2023) i "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" (2021) w reżyserii Wesa Andersona oraz "Batman" (2022) w reżyserii Matta Reevesa.

Wright znanie krytyków zdobył już przed dwiema dekadami dzięki roli Belize w serialu HBO "Anioły w Ameryce" (2004), która została nagrodzona Emmy. W tej same roli występował również na Broadwayu.